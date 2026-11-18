Gỡ bỏ giới hạn địa bàn công chứng giao dịch bất động sản
Từ ngày 31/12/2028, công chứng viên có thể thực hiện công chứng các giao dịch liên quan đến bất động sản trên phạm vi toàn quốc, thay vì bị giới hạn theo địa giới hành chính cấp tỉnh như hiện nay. Đây là quy định đáng chú ý tại Nghị định số 413/2026 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số quy định về thi hành Luật Công chứng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/go-bo-gioi-han-dia-ban-cong-chung-giao-dich-bat-dong-san-246261118161138479.htm