Sau hơn 13 năm chờ đợi, 519 khách hàng mua căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận. Phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản mở ngày 18.11 diễn ra trong bối cảnh Hà Nội vừa có phương án xử lý cụ thể đối với dự án: 1.458 căn hộ được tồn tại có điều kiện, 125 căn phải di dời. Cùng với đó, chính sách mới của thành phố đã đặt ra cơ chế bồi thường, hỗ trợ và cấp giấy chứng nhận nhằm bảo vệ quyền lợi người mua nhà không có lỗi.