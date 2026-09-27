Như tin đã đưa, từ sáng ngày 27-9, Hà Nội thí điểm phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân, trong đó điều chỉnh tốc độ tối đa ở làn ô tô sát dải phân cách và bổ sung hệ thống biển báo, vạch sơn giúp tài xế nhận biết khoảng cách an toàn giữa các phương tiện.

Biển báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân đã được gỡ trong chiều ngày 27-9. Ảnh: Tô Thế

Sự xuất hiện của các biển báo và vạch sơn xác định khoảng cách trên cầu khiến một số người tham gia giao thông cho rằng tài xế phải chạy chậm để giữ đúng khoảng cách, từ đó làm giao thông trên cầu ùn ứ hơn.

Tuy nhiên, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết hệ thống cảnh báo này được bổ sung nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên cầu Nhật Tân. Thời gian qua, trên cầu xảy ra một số vụ tai nạn liên hoàn, trong đó có nguyên nhân xe chạy tốc độ cao và không giữ khoảng cách an toàn.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định các biển báo này không được lắp đặt để xử phạt tài xế không giữ khoảng cách. Mục đích chính là cảnh báo, nhắc nhở để họ chủ động điều tiết tốc độ và khoảng cách, góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn.

Tuy nhiên để tránh người dân hiểu nhầm, chiều cùng ngày, Sở Xây dựng Hà Nội đã tiến hành gỡ biển báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân. “Đơn vị tạm thời thu hồi lại biển để tiếp tục tuyên truyền cho người tham gia giao thông hiểu, bởi người dân đang lo sợ bị xử phạt vi phạm giao thông”, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội chia sẻ.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng và Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích của phương án. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giao thông trên cầu Nhật Tân. Nếu phát hiện những nội dung chưa phù hợp, phương án sẽ được xem xét điều chỉnh, với mục tiêu vừa bảo đảm an toàn giao thông vừa hạn chế ùn tắc.