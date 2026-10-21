Gỡ bẫy săn bắt, trả bình yên cho chim trời

Tăng cường tuần tra, ngăn chặn săn bắt trái phép

Theo đó, ngày 20/10, lực lượng chức năng xã Hưng Lộc phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam TP Huế và Đội Kiểm lâm cơ động - Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 tổ chức tuần tra, kiểm tra tại các khu vực có nguy cơ xảy ra tình trạng săn bắt động vật hoang dã trái phép.

Những cá thể cò được giải cứu và tái thả về môi trường tự nhiên.

Lực lượng chức năng tập trung rà soát những vị trí thường bị lợi dụng để đặt bẫy, giăng lưới và sử dụng thiết bị phát âm thanh dẫn dụ chim trời.

Qua kiểm tra, các đơn vị đã tháo gỡ, thu giữ 25 bẫy, thả 35 cá thể cò về môi trường tự nhiên và tiêu hủy 39 cò xốp dùng làm vật dẫn dụ.

Trước đó, trong đợt phối hợp ra quân, lực lượng chức năng xã Hưng Lộc đã tạm giữ 1 loa, 1 bình điện, 1 bộ phát âm thanh và 25 bẫy kẹp; đồng thời thả 41 cá thể cò trắng về tự nhiên.

Lực lượng chức năng xã Hưng Lộc tháo gỡ bẫy, thả cò về tự nhiên, chung tay bảo vệ động vật hoang dã và gìn giữ đa dạng sinh học.

Việc liên tiếp tổ chức tuần tra, tháo gỡ các phương tiện săn bắt trái phép thể hiện sự chủ động của chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, hạn chế nguy cơ các loài chim bị săn bắt, tận diệt.

Nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ thiên nhiên

Động vật hoang dã giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tự nhiên. Các hành vi đặt bẫy, giăng lưới, sử dụng thiết bị dẫn dụ để săn bắt trái phép không chỉ đe dọa sự tồn tại của các loài mà còn ảnh hưởng đến môi trường sống và sự cân bằng sinh thái.

Để công tác bảo vệ động vật hoang dã đạt hiệu quả bền vững, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, ý thức và trách nhiệm của người dân có ý nghĩa quan trọng.

Lực lượng chức năng xã Hưng Lộc tiêu hủy các phương tiện, dụng cụ bẫy bắt chim trời.

Mỗi người cần nói không với săn bắt, mua bán, vận chuyển và tiêu thụ động vật hoang dã trái quy định; đồng thời chủ động cung cấp thông tin cho chính quyền khi phát hiện hành vi vi phạm.

Thời gian tới, xã Hưng Lộc tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra tại những khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại động vật hoang dã, kết hợp tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, chung tay bảo vệ thiên nhiên.

Từ việc tháo gỡ từng chiếc bẫy đến đưa những cá thể cò trở về môi trường sống tự nhiên, các hoạt động thiết thực này góp phần gìn giữ đa dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái và xây dựng ý thức sống hài hòa với thiên nhiên trong cộng đồng.