Thêm lựa chọn, giảm áp lực sổ sách

Thời điểm cuối năm, hoạt động buôn bán bước vào giai đoạn cao điểm. Hàng hóa nhập về nhiều hơn, đơn hàng tăng, các hộ kinh doanh phải tập trung thời gian cho việc nhập hàng, bán hàng và phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong guồng quay công việc ấy, những quy định liên quan đến hóa đơn, chứng từ, kê khai và tính thuế đôi khi trở thành áp lực không nhỏ, nhất là với những hộ không có nhân viên kế toán chuyên trách.

Thông tin Quốc hội thông qua quy định nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn phương pháp tính thuế từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng/năm vì thế được nhiều hộ kinh doanh quan tâm. Chính sách được kỳ vọng giúp người kinh doanh có thêm phương án phù hợp với quy mô, giảm áp lực sổ sách để yên tâm tập trung buôn bán trong dịp cao điểm cuối năm.

Những quy định thuế đơn giản, dễ thực hiện, giảm bớt yêu cầu về thủ tục, chứng từ sẽ giúp các hộ thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh. Ảnh: Phương Nga

Chị Đồng Thị Mai, hộ kinh doanh hàng tiêu dùng tại xã Hương Sơn (Hà Nội) cho biết, những tháng cuối năm, lượng hàng nhập về và công việc bán hàng đều tăng. Người kinh doanh phải dành phần lớn thời gian phục vụ khách hàng, kiểm soát hàng hóa và doanh thu. Vì vậy, những quy định thuế đơn giản, dễ thực hiện, giảm bớt yêu cầu về thủ tục, chứng từ sẽ giúp các hộ thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh. Việc có thêm lựa chọn phương pháp tính thuế cũng giúp người kinh doanh chủ động hơn trong thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Ngày 20-11-2026, Quốc hội thông qua quy định nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn phương pháp tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng/năm, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027. Theo đó, hộ, cá nhân kinh doanh trong nhóm doanh thu trên 3 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng/năm có thể lựa chọn tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế hoặc theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu.

Thay đổi này được kỳ vọng tháo gỡ một trong những khó khăn lớn của hộ kinh doanh khi chuyển từ phương thức thuế khoán sang kê khai, đó là yêu cầu tập hợp hóa đơn, chứng từ và xác định các khoản chi phí hợp lệ. Thực tế, nhiều hộ hoạt động lâu năm nhưng chưa có hệ thống sổ sách kế toán bài bản. Hàng hóa đầu vào được mua từ nhiều nguồn, nhiều thời điểm; tài sản phục vụ kinh doanh hình thành qua nhiều năm nên việc tập hợp đầy đủ chứng từ không đơn giản. Nếu áp dụng phương pháp tính thuế trên thu nhập, những khoản chi thực tế nhưng không đủ hồ sơ chứng minh có thể không được tính vào chi phí được trừ, khiến thu nhập tính thuế cao hơn lợi nhuận thực tế.

Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc cho rằng, việc nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn phương pháp tính thuế là điều chỉnh phù hợp thực tiễn. Nhiều cơ sở kinh doanh đã hoạt động hàng chục năm, có tài sản, hàng hóa hình thành từ lâu nhưng không còn đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Đối với các ngành nghề như nhà hàng, khách sạn, việc xác định giá trị còn lại và chi phí khấu hao tài sản cũng gặp khó khăn.

Nếu phải thực hiện đầy đủ yêu cầu về kế toán, hóa đơn, chứng từ, hộ kinh doanh có thể phải thuê nhân sự chuyên môn hoặc sử dụng dịch vụ kế toán bên ngoài, làm tăng chi phí vận hành. Vì vậy, được lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu sẽ giúp giảm áp lực chứng minh chi phí, đơn giản hóa quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, cả nước có khoảng 2,69 triệu hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm, chiếm khoảng 99,98% tổng số hộ kinh doanh. Chính sách mới vì thế có phạm vi tác động rộng, tạo thêm dư địa để các hộ lựa chọn phương thức tính thuế phù hợp với quy mô và điều kiện hoạt động.

Lựa chọn phương pháp phù hợp, bảo đảm minh bạch

Điểm quan trọng của chính sách là hộ kinh doanh có thêm quyền chủ động lựa chọn phương pháp tính thuế. Việc lựa chọn cần căn cứ vào đặc điểm ngành nghề, tỷ suất lợi nhuận, cơ cấu chi phí và khả năng quản lý hóa đơn, chứng từ của từng cơ sở.

Phân tích về vấn đề này, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Doanh nghiệp Bền vững Thiên Ân Nguyễn Hoa đưa ra ví dụ một hộ kinh doanh có doanh thu khoảng 5 tỷ đồng/năm. Với hoạt động thương mại thuần túy, nếu tính thuế theo tỷ lệ 1,5% trên doanh thu, gồm 1% thuế giá trị gia tăng và 0,5% thuế thu nhập cá nhân, số thuế tương ứng là 75 triệu đồng/năm.

Trong khi đó, nếu lựa chọn phương pháp tính thuế trên thu nhập, hộ kinh doanh được trừ các khoản chi phí hợp lệ trước khi xác định thu nhập tính thuế. Với những cơ sở có tỷ trọng chi phí đầu vào lớn, biên lợi nhuận thấp và đầy đủ hóa đơn, chứng từ, phương pháp này có thể có lợi hơn. Ngược lại, nếu không chứng minh được chi phí, người kinh doanh có thể gặp bất lợi. Như vậy, nâng ngưỡng doanh thu lên 10 tỷ đồng không đồng nghĩa tất cả hộ kinh doanh đều được giảm số thuế phải nộp mà quan trọng là có thêm phương án phù hợp với thực tế hoạt động.

Dù được mở rộng quyền lựa chọn, hộ kinh doanh vẫn phải thực hiện các quy định về hóa đơn, chứng từ và quản lý doanh thu. Chủ tịch Công ty TNHH Vietnam Laws Trần Văn Quân lưu ý, việc nâng ngưỡng doanh thu không có nghĩa hộ kinh doanh được bỏ qua việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ. Hóa đơn đầu vào không chỉ phục vụ xác định chi phí được trừ mà còn là căn cứ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, tính minh bạch của giao dịch.

Để chính sách phát huy hiệu quả, cơ quan quản lý cần sớm hướng dẫn cụ thể về việc lựa chọn, chuyển đổi phương pháp tính thuế, nhất là trường hợp doanh thu biến động trong năm. Đồng thời, cần đơn giản hóa thủ tục, hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận công cụ kế toán, hóa đơn điện tử và có hướng dẫn dễ hiểu, dễ thực hiện. Khi chi phí tuân thủ được giảm xuống, quy định rõ ràng hơn, hộ kinh doanh sẽ có thêm điều kiện tập trung nguồn lực cho sản xuất, buôn bán, mạnh dạn mở rộng quy mô và phát triển ổn định.