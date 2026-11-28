Máy móc, thiết bị sử dụng dầu diesel chịu tác động trực tiếp từ biến động giá nhiên liệu, làm gia tăng chi phí vận hành của doanh nghiệp.

Năm 2025, Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà có trên 60 đầu xe, gồm hơn 30 xe giường nằm và hơn 30 xe từ 16-29 chỗ, khai thác trên 28 tuyến vận tải hành khách đường dài. Đến nay, số phương tiện hoạt động chỉ còn khoảng 50 xe.

Thu hẹp đội xe là một trong những giải pháp doanh nghiệp lựa chọn nhằm giảm áp lực chi phí trong bối cảnh giá dầu liên tục biến động, trong khi giá cước khó điều chỉnh theo từng đợt tăng.

Ông Vũ Mạnh Hà, Giám đốc doanh nghiệp, cho biết nhiên liệu chiếm từ 40-45% giá thành vận tải. Giá dầu tăng khiến chi phí mỗi chuyến xe tăng theo, nhưng doanh nghiệp không thể liên tục điều chỉnh giá cước do còn phụ thuộc vào hợp đồng, khách hàng và sức cạnh tranh.

Ông Hà chia sẻ thêm: Dù được hỗ trợ từ quỹ bình ổn, nhưng thực tế chúng tôi được hưởng không đáng kể, vì giá dầu không giảm là bao, mà doanh nghiệp không thể liên tục điều chỉnh giá cước theo biến động như vậy được.

Áp lực tương tự cũng đặt ra với các doanh nghiệp khai thác mỏ. Dầu diesel được sử dụng cho cả phương tiện vận chuyển và máy móc, thiết bị thi công tại công trường. Giá nhiên liệu tăng kéo theo chi phí ở nhiều khâu, từ bốc xúc đến vận chuyển sản phẩm.

Trong khi giá bán khó tăng tương ứng, phần chênh lệch giữa chi phí và doanh thu ngày càng thu hẹp, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất. Công ty CP Cảng Hạ Long hiện có khoảng 30 xe và máy móc công trình, toàn bộ sử dụng dầu diesel. Mỗi ngày, đơn vị tiêu thụ khoảng 6.000-7.000 lít dầu.

Ông Phạm Hữu Cường, đại diện Công ty CP Cảng Hạ Long, cho biết: Chi phí nhiên liệu tăng đến 30-40% so với trước kia. Tuy vậy, chúng tôi vẫn phải cố gắng vận hành để người lao động có việc làm.

Với mức tiêu thụ nhiên liệu lớn, mỗi lần giá dầu tăng đều làm gia tăng đáng kể chi phí vận hành. Doanh nghiệp khó cắt giảm hoạt động khi vẫn phải bảo đảm tiến độ hợp đồng và duy trì việc làm cho người lao động. Tại Công ty TNHH May Tháng Tám, khoảng 30 đầu xe và máy móc công trình cũng sử dụng hoàn toàn dầu diesel.

Giá nhiên liệu tăng trong khi giá sản phẩm đầu ra chưa thể điều chỉnh tương ứng khiến doanh nghiệp phải tính toán lại phương án sản xuất, siết chặt quản lý chi phí. Ông Lê Huy Khiêm, Giám đốc Công ty, cho biết: Dừng sản xuất chắc chắn không phải là phương án tính đến. Chúng tôi sẽ phải bằng mọi cách tiết giảm chi phí, đồng thời đàm phán với các đối tác để chia sẻ gánh nặng.

Doanh nghiệp vận tải sử dụng hoàn toàn dầu diesel tiếp tục chịu áp lực lớn về chi phí nhiên liệu trước những biến động của thị trường.

Thực tế tại các doanh nghiệp cho thấy, khi nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành, khả năng điều chỉnh giá dịch vụ và sản phẩm đầu ra hạn chế, phần chi phí tăng thêm trực tiếp bào mòn lợi nhuận.

Doanh nghiệp vận tải phải cân đối giá cước để giữ khách hàng và sức cạnh tranh; doanh nghiệp khai thác mỏ chịu sức ép từ biến động giá bán trên thị trường. Việc tổ chức lại hoạt động, tiết giảm phương tiện và kiểm soát sản xuất trở thành những giải pháp để duy trì khả năng vận hành.

Các giải pháp điều hành thông qua Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã góp phần hạn chế đà tăng và ổn định thị trường. Dù vậy, mức độ tác động giữa các mặt hàng chưa đồng đều. Trong khi giá xăng được điều chỉnh giảm rõ hơn, giá dầu diesel giảm không đáng kể.

Vì vậy, những doanh nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào loại nhiên liệu này vẫn chịu áp lực lớn về chi phí. Hiệu quả bình ổn giá cũng cần được xem xét trên cơ sở tác động thực tế đối với từng nhóm nhiên liệu và các ngành sản xuất, kinh doanh có mức độ phụ thuộc cao.

Cùng với việc chủ động nâng cao hiệu quả quản trị, tiết kiệm nhiên liệu và tổ chức sản xuất linh hoạt, doanh nghiệp cũng mong muốn các giải pháp điều hành giá tiếp tục quan tâm đến diễn biến của mặt hàng dầu diesel.

Sự hỗ trợ phù hợp sẽ góp phần giảm áp lực chi phí, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương.