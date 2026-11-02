Gỗ An Cường: Tài sản dài hạn 'nhảy' vọt, nợ vay dài hạn vượt 1.100 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tổng tài sản của CTCP Gỗ An Cường (HOSE: ACG) đạt 8.691 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tăng 1.719 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, tài sản dài hạn tăng từ 1.822 tỷ đồng lên 3.422 tỷ đồng, tương đương mức tăng 88%. Riêng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng lên 1.479 tỷ đồng, trở thành khoản biến động lớn nhất trong nhóm tài sản dài hạn.

Trong khi khoản xây dựng dở dang tăng mạnh, tài sản cố định chỉ tăng từ 321 tỷ đồng lên 369 tỷ đồng; bất động sản đầu tư tăng từ 13 tỷ đồng lên 104 tỷ đồng. Đầu tư tài chính dài hạn gần như đi ngang ở mức 464 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, Gỗ An Cường tăng thêm 1.600 tỷ đồng tài sản dài hạn (Ảnh: ACG).

Sự thay đổi trong cơ cấu tài sản diễn ra cùng lúc với việc nợ phải trả tăng từ 2.563 tỷ đồng lên 3.756 tỷ đồng, tương đương tăng 47%. Trong đó, nợ dài hạn tăng từ 207 tỷ đồng lên 1.142 tỷ đồng. Riêng vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng từ 56 tỷ đồng lên 1.122 tỷ đồng.

Ở nhóm nợ ngắn hạn, vay và nợ thuê tài chính tăng lên 1.370 tỷ đồng. Tổng nợ ngắn hạn đạt 2.614 tỷ đồng, tăng khoảng 258 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2025.

Trong khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi, Gỗ An Cường ghi nhận dự phòng 18,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 97,9 tỷ đồng đầu năm.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, biến động chủ yếu đến từ khoản phải thu CTCP Nội thất Hưng Thịnh từng có giá trị gốc 76,5 tỷ đồng và dự phòng 71,8 tỷ đồng vào cuối năm trước, nhưng không còn được ghi nhận trong thuyết minh tại thời điểm cuối tháng 9 năm 2026. Khoản phải thu CTCP Hưng Thịnh Incons với giá trị gốc 7,1 tỷ đồng, dự phòng 4,2 tỷ đồng, cũng không còn xuất hiện.

Tuy nhiên, rủi ro công nợ chưa hoàn toàn biến mất. Khoản phải thu CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại số 1 - Lào Cai tăng từ 5,3 tỷ đồng lên 7 tỷ đồng, trong khi dự phòng tăng lên 5,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 82% giá trị gốc. Với các khách hàng khác, giá trị gốc phải thu còn 17,8 tỷ đồng nhưng dự phòng vẫn ở mức 13 tỷ đồng.

Tại cuối tháng 9, vốn chủ sở hữu vẫn ghi nhận 4.935 tỷ đồng, chiếm khoảng 57% tổng tài sản.

Ở hoạt động kinh doanh, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu thuần quý III đạt 1.201 tỷ đồng, tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 183 tỷ đồng.

Một trong những yếu tố hỗ trợ là biên lợi nhuận gộp cải thiện. Giá vốn hàng bán gần như đi ngang ở mức 838 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng lên 363 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó tăng từ khoảng 28% lên 30%.

Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm mạnh từ 54 tỷ đồng xuống 14 tỷ đồng, góp phần cải thiện kết quả kinh doanh. Ngược lại, chi phí bán hàng tăng lên 164 tỷ đồng, còn chi phí tài chính tăng từ 7 tỷ đồng lên 32 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay tăng từ 7 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý III đạt 233 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 183 tỷ đồng, cao hơn mức 135 tỷ đồng của quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 3.550 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 424 tỷ đồng, tăng 19%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần 4.812 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 550 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng Gỗ An Cường đã hoàn thành 74% kế hoạch doanh thu và 77% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.