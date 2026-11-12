Gỡ ách tắc trong thực hiện, phấn đấu "về đích" mục tiêu giải ngân đầu tư công

Ách tắc vẫn nằm ở khâu tổ chức thực hiện

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 12/11, đại biểu Tráng A Dương (đoàn Lào Cai) nêu nghịch lý: nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số thiếu vốn đầu tư các công trình thiết yếu, trong khi một số nơi được giao vốn lại không giải ngân hết, phải điều chuyển hoặc chuyển nguồn. Đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm thuộc khâu tham mưu phân bổ, điều hành vốn hay tổ chức thực hiện; giải pháp và thời gian khắc phục.

Đại biểu Tráng A Dương (đoàn Lào Cai) phát biểu. Ảnh: quochoi.vn

Cùng quan tâm đến hiệu quả đầu tư công, đại biểu Lê Hữu Trí (đoàn Khánh Hòa) đặt vấn đề: vốn đã bố trí nhưng không giải ngân được, nhiều dự án kéo dài, đội vốn, chậm đưa vào khai thác gây lãng phí nguồn lực. Đại biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân cốt lõi, giải pháp chấm dứt phân bổ vốn dàn trải, điều chuyển kịp thời vốn từ dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả sang dự án có khả năng triển khai tốt.

Trả lời về nghịch lý phân bổ và giải ngân vốn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, ách tắc lớn vẫn nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Các thủ tục giải ngân đầu tư công đã được cải tiến rất nhiều; sắp tới, khi Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất được ban hành sẽ tiếp tục đơn giản hóa rất nhiều thủ tục hành chính.

Bộ trưởng phân tích, một dự án đầu tư công phải trải qua 5 khâu: lựa chọn và đề xuất danh mục dự án; quyết định chủ trương đầu tư; quyết định đầu tư và phân bổ vốn; tổ chức triển khai thực hiện; thanh quyết toán và đưa vào sử dụng. “Qua công tác theo dõi quản lý, khâu yếu kém nhất hiện nay vẫn ở khâu tổ chức thực hiện, đặc biệt là khâu chuẩn bị dự án”, Bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời tại phiên chất vấn. Ảnh: Đức Thanh

Dẫn việc chuẩn bị kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho hay, ngay từ tháng 7/2025, Chính phủ đã có chỉ thị về xây dựng dự toán, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cập nhật danh mục dự án triển khai đầu tư trong năm 2026, 2027 và các năm tiếp theo. Trên cơ sở đề xuất, Bộ Tài chính đã tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội. Các bộ, ngành, địa phương phải căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện để phân bổ chi tiết vốn đến từng dự án, tổ chức triển khai thực hiện.

“Đa cấp trong thi công”: Chủ đầu tư phải giám sát chặt chẽ

Đề cập nguyên nhân chậm giải ngân, đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn Đà Nẵng) lưu ý hiện tượng “đa cấp trong thi công”: nhà thầu trúng thầu không trực tiếp thi công mà giao qua nhiều cấp trung gian, từ công ty mẹ đến công ty con, xí nghiệp, tổ đội, rồi đến nhà thầu phụ cuối cùng. Mỗi tầng nấc đều trích lại chi phí quản lý, lợi nhuận, khiến đơn vị trực tiếp thi công phải gánh chi phí, rủi ro biến động giá, bị chiếm dụng vốn, chậm thanh toán, dẫn đến nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn Đà Nẵng)

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn ghi nhận đây là một trong những nguyên nhân chậm giải ngân. Đối với tình trạng “bán thầu”, chia nhỏ gói thầu qua nhiều khâu trung gian, Bộ trưởng xác định việc này thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

Theo đó, chủ đầu tư phải theo dõi, giám sát chặt chẽ ngay từ khi đấu thầu và trong quá trình thi công, bảo đảm nhà thầu thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết. Để khắc phục, Bộ Tài chính cũng đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và cơ quan chức năng vào cuộc giám sát tình trạng này.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng chỉ ra một số khó khăn khác trong công tác giải ngân như: năm 2026 là năm đầu triển khai kế hoạch, lượng vốn bố trí tăng 22% so với năm trước; công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng chậm vẫn là nguyên nhân tồn tại qua nhiều năm; giá nhân công, nguyên nhiên vật liệu tăng cao cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Dù vậy, Bộ trưởng cho biết, tiến độ giải ngân năm nay tích cực hơn so với năm trước, đến hết tháng 10 đã đạt 74% kế hoạch vốn. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt, tại các cuộc họp giao ban định kỳ đều yêu cầu đẩy mạnh giải ngân, bảo đảm giải quyết 100% vốn đầu tư công năm nay.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời tại Quốc hội. Ảnh: Đức Thanh

Đồng thời, giải ngân đầu tư công cũng được đưa vào một trong 5 tiêu chí đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bộ trưởng cho hay, Bộ Tài chính đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1129/QĐ-TTg có quy định về chấm điểm giải ngân đầu tư công. “Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tôi tin rằng, vốn giải ngân năm nay sẽ đạt mục tiêu đã đề ra”, Bộ trưởng bày tỏ.

Giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia sẽ tăng tốc trong năm tới

Riêng về các chương trình mục tiêu quốc gia, trả lời đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung (đoàn Hà Nội), Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, năm 2026 là năm đầu triển khai chương trình hợp nhất. Dự toán bố trí riêng vốn ngân sách trung ương 35.000 tỷ đồng, gồm khoảng 10.000 tỷ đồng chi thường xuyên và khoảng 25.000 tỷ đồng chi đầu tư phát triển. Đến ngày 31/10, tỷ lệ giải ngân mới đạt 7,9%, mức được nhìn nhận là rất thấp. Lý do là đến cuối tháng 8, chương trình mới được Quốc hội thông qua.

Ngay sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 387/2026/NĐ-CP và tổ chức tập huấn cho các bộ, ngành, địa phương để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Bộ trưởng cho biết, chương trình được đánh giá trong cả giai đoạn 5 năm và được chuyển nguồn vốn. Với tinh thần quyết liệt, chuẩn bị kỹ lưỡng từ năm 2026, Bộ trưởng tin tưởng tiến độ giải ngân năm 2027 sẽ đạt mục tiêu; việc hợp nhất phải bảo đảm không làm giảm quyền lợi, không làm giảm mục tiêu đã đề ra./.