GNI trao học bổng cho 46 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Ông Cho Eun-Seung, Trưởng đại diện GNI tại Việt Nam trao học bổng cho các tân sinh viên. Ảnh: PV

Được triển khai từ năm 2023, học bổng "Cùng tôi trưởng thành" là hoạt động thuộc chương trình Bảo trợ trẻ em của GNI, dành cho những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn từng được tổ chức bảo trợ, nỗ lực vươn lên trong học tập và trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng chính quy.

Năm 2026, GNI trao 46 suất học bổng với hai mức hỗ trợ. Trong đó, học bổng đại học mang tên “Tỏa sáng”, trị giá 12 triệu đồng/suất, dành cho những sinh viên có thành tích nổi bật; học bổng cao đẳng mang tên “Nỗ lực”, trị giá 8 triệu đồng/suất.

Đây là nguồn hỗ trợ có ý nghĩa, giúp các tân sinh viên trang trải chi phí học tập, giảm áp lực tài chính để yên tâm theo đuổi chương trình học đã lựa chọn.

Qua 3 năm triển khai, nhiều sinh viên nhận học bổng đã tiếp tục duy trì việc học, đạt thành tích đáng ghi nhận và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường cũng như GNI. Một số bạn trở thành những gương mặt tiêu biểu, truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ được GNI bảo trợ sau này.

Điểm nhấn trong chương trình năm nay là chủ đề bài luận “Thành công trong mắt tôi”. Qua đó, các bạn trẻ được khuyến khích suy ngẫm về ý nghĩa của thành công, chia sẻ quan điểm sống, khát vọng và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cho Eun-Seung, Trưởng đại diện GNI tại Việt Nam nhấn mạnh, lễ trao học bổng “Cùng tôi trưởng thành 2026” không chỉ là dịp trao tặng những suất học bổng ý nghĩa mà còn là cơ hội để GNI gặp lại và chứng kiến sự trưởng thành của những bạn trẻ đã gắn bó với GNI trong nhiều năm.

Ông mong muốn các suất học bổng sẽ là sự động viên, ghi nhận và gửi gắm niềm tin của tổ chức tới các sinh viên; đồng thời kỳ vọng các bạn không chỉ tốt nghiệp, có công việc ổn định mà còn trở thành những người trưởng thành hạnh phúc, tự lập, sống có trách nhiệm và luôn giữ gìn sự tử tế.

Đại diện các sinh viên nhận học bổng, sinh viên Hà Anh Ngọc, chuyên ngành Giáo dục mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương cho biết, em đã được dự án GNI hỗ trợ từ năm 2017, đến nay đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông và trúng tuyển vào ngôi trường mình mơ ước.

Bước vào môi trường mới với không ít thử thách phía trước, Hà Anh Ngọc xác định sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện kỹ năng và trau dồi kiến thức chuyên môn để hoàn thiện bản thân, không phụ sự kỳ vọng và tình cảm của mọi người.

Thông qua học bổng “Cùng tôi trưởng thành”, GNI tiếp tục góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học, cao đẳng cho những người trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn dự án.

Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất, chương trình còn thể hiện sự đồng hành bền bỉ của GNI, góp phần khích lệ người trẻ tin tưởng rằng, khi được trao cơ hội và có điểm tựa đúng lúc, mỗi người đều có thể nuôi dưỡng ước mơ, phát huy năng lực và chủ động kiến tạo tương lai của chính mình.