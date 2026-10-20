GNI trao hỗ trợ cho học sinh hoàn cảnh khó khăn

Đại diện tổ chức GNI và chính quyền địa phương trao hỗ trợ cho em Trần Hữu.

Tại chương trình, Tổ chức GNI đã trao các phần quà thiết thực cho học sinh nghèo vượt khó. Trong đó, em Trần Hữu, học sinh Trường THCS Đông Lợi, xã Trường Sinh thuộc hộ nghèo, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng được hỗ trợ 16 triệu đồng tiền mặt để làm nhà và 1 bình lọc nước.

Em Trần Thị Thêm, học sinh lớp 7A8, Trường THCS Phú Lương, xã Phú Lương thuộc diện đặc biệt khó khăn, bố mẹ thường xuyên ốm yếu, được trao 10 triệu đồng tiền mặt để sửa chữa nhà ở cùng các vật dụng sinh hoạt, học tập gồm bàn học, đèn học, đệm và đồ dùng học tập.

Đại diện tổ chức GNI và chính quyền địa phương trao hỗ trợ cho em Trần Thị Thêm.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự đồng hành của các tổ chức xã hội đối với trẻ em vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh; qua đó tạo thêm điều kiện, động viên các em vươn lên trong học tập.