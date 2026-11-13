GNI cùng đồng hành phát triển nông thôn

Tổ chức GNI tặng xe đạp cho 17 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vùng dự án xã Bao La.

Năm 2025, một dự án xã hội ý nghĩa mang tên “Thắp sáng đường hoa” được triển khai tại xóm Pạnh. Cùng với đó, dự án GNI viện trợ kinh phí cho chuỗi hoạt động thiết thực, gồm: Lắp đặt 35 bộ đèn năng lượng mặt trời giúp thắp sáng những con đường, đảm bảo an toàn cho người dân khi đi lại vào ban đêm; xây dựng 12 điểm thu gom rác với 24 thùng rác nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường; trồng 200 cây hoa các loại tạo cảnh quan tươi đẹp giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; xây dựng lò đốt rác tại chỗ và làm biển truyền thông về bảo vệ môi trường và quản lý rác thải.

Điểm đặc biệt của dự án không chỉ nằm ở công trình hữu ích mà còn ở tinh thần chủ động của cộng đồng trong việc cải thiện môi trường sống, chung tay giải quyết những vấn đề tại quê hương, từ việc góp sức lắp đặt đèn, điểm thu gom rác đến trồng và chăm sóc cây xanh... Chị Hà Thị Nhung ở xóm Pạnh chia sẻ: “Thắp sáng đường hoa” không chỉ thắp lên ánh sáng trên những con đường mà còn thắp lên ý thức, trách nhiệm và niềm tin vào sức mạnh cộng đồng khi mỗi người cùng góp một phần nhỏ để tạo ra sự thay đổi lớn.

Trước đó, Dự án GNI tại xã Bao La đã hỗ trợ xây dựng công trình nước tự chảy tại xóm Xăm Khòe. Bên cạnh nguồn lực của dự án, cộng đồng xóm Khòe đóng góp hơn 1.030 ngày công giúp hoàn thành xây dựng 2 bai dâng, 1 bể lọc, 1 bể chứa dung tích 35m3, hệ thống đường dẫn với tổng giá trị công trình hơn 500 triệu đồng. Từ hoạt động có ý nghĩa này, tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô được khắc phục hoàn toàn. Công trình còn đảm bảo nguồn nước sinh hoạt phục vụ nhà văn hóa xóm, 1 điểm trường mầm non với hơn 50 trẻ.

Nhiều hoạt động quan trọng khác cũng được Tổ chức GNI hỗ trợ, như: Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Ngày hội đọc sách dành cho học sinh và người dân tại các điểm trường TH&THCS trên địa bàn; trao xe đạp cho 17 học sinh vùng dự án có hoàn cảnh đặc biệt; tặng 1.206 suất quà Tết (áo ấm, chăn, quạt) cho học sinh vùng dự án; tài trợ thành lập và duy trì hoạt động CLB Tiếng Anh tại trường THCS Bao La; khám sức khỏe, hỗ trợ dinh dưỡng miễn phí cho tất cả học sinh trong và ngoài dự án vào dịp khai giảng năm học; kết nối nhà bảo trợ với các hộ gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ ra mắt HTX chăn nuôi lợn đen Mường Pa; trao 360 triệu đồng vốn quay vòng phát triển kinh tế cho nhóm sinh kế với 18 hộ dân thụ hưởng...

Dự án phát triển nông thôn xã Bao La do Tổ chức GNI viện trợ. Giai đoạn 2026-2027, GNI phối hợp triển khai dự án hợp tác mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Thông qua đó, góp phần củng cố môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện và bình đẳng; đồng thời tăng cường năng lực của các cơ sở giáo dục trong việc hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện cả về học tập, cảm xúc, các mối quan hệ và kỹ năng xã hội.

Theo đồng chí Ngần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã, thông qua việc hỗ trợ ngân sách triển khai các dự án cộng đồng sáng tạo, sinh kế và kinh tế tập thể, nâng cao điều kiện giáo dục và vệ sinh môi trường, Tổ chức GNI tại xã đã tích cực đồng hành, đóng góp thiết thực cho phát triển cộng đồng và nông thôn ở địa phương. Hiện nay, diện mạo hạ tầng giao thông nông thôn cải thiện đáng kể; việc đầu tư giáo dục thế hệ trẻ được chú trọng; vấn đề phát triển sinh kế, nâng cao năng lực kinh tế cho người dân được quan tâm thúc đẩy.