GM đưa xe hybrid trở lại khi nhu cầu tại Mỹ tăng mạnh

Biểu tượng của hãng sản xuất ô tô General Motors (GM) ở Mỹ. Ảnh: TTXVN

Mike Anderson, Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật hệ thống truyền động của GM, cho biết hybrid là một phần trong kế hoạch sản phẩm của tập đoàn, song chưa tiết lộ thời điểm các mẫu xe mới được bán ra thị trường.

Ông Anderson cho biết, GM đang theo dõi nhu cầu của người tiêu dùng và muốn cung cấp các lựa chọn phù hợp, đồng thời khẳng định mục tiêu dài hạn của tập đoàn vẫn là chuyển sang xe hoàn toàn chạy điện. Ông nói: “Đích đến là tương lai hoàn toàn chạy điện, nhưng hành trình tới đó sẽ bao gồm nhiều loại công nghệ truyền động khác nhau”.

GM phần lớn không tham gia thị trường hybrid tại Mỹ trong những năm gần đây do tập trung nguồn lực cho chiến lược phát triển EV.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh số EV không đạt kỳ vọng, trong khi giá xăng cao và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến xe hybrid đã khiến tập đoàn điều chỉnh chiến lược sản phẩm.

Tổng giám đốc GM, Mary Barra, hồi tháng 1 cho biết công ty đang nghiên cứu cả xe hybrid truyền thống và xe hybrid cắm điện (PHEV) cho thị trường Mỹ. Sau đó, bà cho biết một số mẫu xe đang được chuẩn bị, nhưng chưa công bố thời điểm ra mắt.

Giữa năm 2024, GM từng công bố kế hoạch đưa các mẫu PHEV ra thị trường vào năm 2027, trong bối cảnh tập đoàn phải đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải liên bang nghiêm ngặt hơn. Các quy định này sau đó được chính quyền Tổng thống Donald Trump điều chỉnh theo hướng nới lỏng.

Theo công ty tư vấn và dữ liệu ngành ô tô AutoForecast Solutions, GM có thể bắt đầu bán các mẫu PHEV từ cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028.

Casey Selecman, Giám đốc dự báo hệ thống truyền động của công ty, cho biết một số mẫu có thể chạy khoảng 70 dặm (113 km) hoàn toàn bằng điện trước khi sử dụng động cơ xăng.

Các mẫu PHEV được dự báo có thể được phát triển trên nhiều phân khúc, từ Chevrolet Equinox đến Chevrolet Silverado. Tuy nhiên, GM vẫn thận trọng trong việc mở rộng danh mục sản phẩm do lo ngại thị hiếu người tiêu dùng có thể thay đổi nhanh chóng.

Trong khi đó, doanh số xe hybrid tại Mỹ đang tăng mạnh. Theo Cox Automotive, doanh số xe hybrid trong quý II/2026 tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Xe hybrid chiếm 16,3% tổng doanh số ô tô mới tại Mỹ trong giai đoạn từ tháng 4-6/2026, mức cao kỷ lục. Trong cùng kỳ, xe hoàn toàn chạy điện chiếm khoảng 5,8% tổng doanh số.

Diễn biến này cho thấy thị trường ô tô Mỹ đang tiếp tục chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa công nghệ truyền động.

Trong khi các nhà sản xuất vẫn đầu tư vào EV, hybrid và PHEV đang trở thành lựa chọn trung gian đối với những người tiêu dùng muốn giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải nhưng chưa sẵn sàng chuyển hoàn toàn sang xe điện.