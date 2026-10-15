Trong thông báo đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết dự án dự kiến tạo ra 27.000 việc làm có mức lương cao trong lĩnh vực xây dựng và chuỗi cung ứng, cùng hơn 1.000 việc làm mới đòi hỏi trình độ chuyên môn cao trong ngành sản xuất tại bang New York.

GlobalFoundries đầu tư 21 tỷ USD xây dựng hai cơ sở sản xuất chip tại Mỹ. Nguồn ảnh: Bloomberg/Getty Images.

Theo Tổng thống Mỹ, Nhật Bản sẽ cung cấp nguồn vốn cho khoản đầu tư này như một phần trong các thỏa thuận thương mại giữa Washington và Tokyo. Ông nhấn mạnh dự án là kết quả của những nỗ lực thúc đẩy đầu tư, đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ, tạo việc làm và tăng cường an ninh quốc gia cũng như an ninh kinh tế.

Ông Trump cho biết chính quyền đang từng bước chuyển các cam kết đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) thành những dự án xây dựng và sản xuất cụ thể. Các dự án này được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực cung ứng chất bán dẫn, mở rộng nguồn cung điện và củng cố an ninh năng lượng của Mỹ.

Bên cạnh khoản đầu tư của GlobalFoundries, ông Trump thông báo Bộ Thương mại Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Howard Lutnick, sẽ đầu tư thêm 955 triệu USD vào các lĩnh vực công nghệ quang tử silicon, silicon-germanium và đóng gói vi mạch tiên tiến.

Khoản đầu tư bổ sung này nâng tổng vốn đầu tư của Chính phủ Mỹ vào các lĩnh vực liên quan lên 1,63 tỷ USD. Theo ông Trump, giá trị cổ phần do Chính phủ Mỹ nắm giữ hiện đã vượt 2 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ cho rằng cách tiếp cận mới của chính quyền là chuyển các khoản hỗ trợ từ ngân sách công thành lợi ích tài chính trực tiếp cho người nộp thuế thông qua việc nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp. Ông dẫn thỏa thuận với Intel trước đó và cho biết thỏa thuận mới với GlobalFoundries cũng được thiết kế theo hướng bảo đảm người nộp thuế Mỹ có cơ hội hưởng lợi từ hoạt động đầu tư.

Theo ông Trump, việc thúc đẩy các dự án sản xuất chất bán dẫn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với nền kinh tế Mỹ, không chỉ tạo thêm việc làm có thu nhập cao mà còn góp phần phục hồi ngành công nghiệp trong nước, giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung công nghệ từ nước ngoài và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Thông báo về dự án GlobalFoundries diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thúc đẩy đầu tư vào ngành bán dẫn nhằm tăng cường năng lực sản xuất trong nước. Chính quyền Tổng thống Trump coi việc mở rộng các cơ sở sản xuất chip và thu hút nguồn vốn từ các đối tác thương mại là một trong những hướng đi quan trọng để củng cố chuỗi cung ứng công nghệ, bảo đảm an ninh kinh tế và duy trì vị thế cạnh tranh của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ cao.