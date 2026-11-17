Dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu, huy động vốn đóng tàu hơn 1.230 tỷ đồng

HĐQT Công ty CP Global Tanker (mã chứng khoán: GTX) vừa ban hành Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐQT ngày 16/11/2026, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Hồ sơ bao gồm phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đóng mới tàu chở dầu, hóa chất trọng tải 45.000 DWT, bản cáo bạch và các tài liệu liên quan đến việc sử dụng vốn huy động.

Trước đó, ngày 11/11, HĐQT Global Tanker đã thông qua phương án triển khai chào bán 15,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 158 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 175:79, tương ứng cổ đông sở hữu 175 cổ phiếu được quyền mua thêm 79 cổ phiếu mới.

Quyền mua có thể chuyển nhượng một lần và số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026 đến 2027, sau khi hoàn tất thủ tục và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Toàn bộ số tiền huy động dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn đầu tư đóng mới một tàu chở dầu, hóa chất có trọng tải khoảng 45.000 DWT. Theo phương án được HĐQT thông qua, dự án có tổng mức đầu tư ước tính 46,52 triệu USD, tương đương 1.232,73 tỷ đồng theo tỷ giá tạm tính 26.500 đồng/USD.

Global Tanker triển khai kế hoạch chào bán cổ phiếu để huy động vốn đầu tư đóng mới tàu chở dầu, hóa chất. Ảnh: GTX.

Cùng với kế hoạch huy động vốn, Global Tanker còn triển khai phương án phát hành 4,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 12%. Theo đó, cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 42 tỷ đồng, sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Nếu cả hai phương án được thực hiện thành công với toàn bộ số lượng cổ phiếu dự kiến, Global Tanker sẽ phát hành thêm tổng cộng 20 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 550 tỷ đồng.

Lợi nhuận 9 tháng tăng hơn 5 lần, nợ vay tài chính vượt 314 tỷ đồng

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý III/2026 của Global Tanker ghi nhận doanh thu thuần đạt 183,87 tỷ đồng, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm khoảng 9%, xuống còn 154,81 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm khoảng 13%, còn 29,06 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính chỉ đạt 72,16 triệu đồng, giảm mạnh so với mức 1,71 tỷ đồng cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng khoảng 23%, lên 2,82 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khoảng 18%, đạt 2,74 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh theo đó giảm khoảng 23%, xuống còn 23,56 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ lợi nhuận khác cải thiện, Global Tanker vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III đạt 20,32 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 551,5 tỷ đồng, tăng khoảng 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng khoảng 48%, đạt 91,97 tỷ đồng, còn lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 78,78 tỷ đồng, tăng khoảng 49%.

Đáng chú ý, doanh nghiệp ghi nhận tới 189,65 tỷ đồng thu nhập khác trong 9 tháng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 1,65 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí khác, lợi nhuận khác đạt 171,99 tỷ đồng, chiếm gần 69% tổng lợi nhuận trước thuế.

Nhờ khoản đóng góp lớn này, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Global Tanker đạt 250,77 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 200,66 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm của Global Tanker tăng mạnh nhờ khoản thu nhập từ thanh lý tài sản cố định. Ảnh: BCTC quý III/2026.

Mặc dù kết quả lợi nhuận tăng mạnh, cơ cấu tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp cũng có những biến động lớn trong quá trình mở rộng đầu tư. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản Global Tanker đạt 1.106,25 tỷ đồng, tăng thêm 296,36 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, tài sản dài hạn tăng hơn 257 tỷ đồng, đạt 865,3 tỷ đồng. Riêng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng thêm 344,63 tỷ đồng, lên 657,02 tỷ đồng, trở thành khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản. Trong khi đó, giá trị tài sản cố định giảm hơn 103 tỷ đồng, xuống còn 191,77 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản ngắn hạn, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 33,93 tỷ đồng, xuống còn 61,53 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng khoảng 62%, lên 101,93 tỷ đồng, còn hàng tồn kho đạt 27,17 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại cuối tháng 9 đạt 473,46 tỷ đồng, tăng thêm 96,71 tỷ đồng so với đầu năm. Riêng dư nợ vay và nợ thuê tài chính đạt 314,62 tỷ đồng, tăng thêm 119,37 tỷ đồng, tương ứng mức tăng khoảng 61%.

Phần lớn dư nợ tập trung ở các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn với 304,46 tỷ đồng, tăng thêm 130,76 tỷ đồng so với đầu năm. Trong khi đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm xuống còn 10,16 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Global Tanker tại cuối kỳ đạt 632,79 tỷ đồng, tăng thêm 199,66 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 350 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 282,79 tỷ đồng.