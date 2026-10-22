Global Tanker (GTX): Lợi nhuận 9 tháng tăng gấp 5 lần nhờ thanh lý tài sản, chi hàng trăm tỷ đóng tàu mới

Lợi nhuận đột biến từ hoạt động thanh lý tàu

Theo báo cáo tài chính quý 3 năm 2026, Công ty Cổ phần Global Tanker ghi nhận doanh thu thuần đạt 184 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 29 tỷ đồng, giảm 12,9%, kéo theo biên lợi nhuận gộp giảm từ 16,4% xuống 15,8%. Sau khi trừ các chi phí, công ty báo lãi sau thuế quý 3 đạt 20,3 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,3%.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, Global Tanker mang về 551,5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 1,8%. Nhờ giá vốn giảm, lợi nhuận gộp tăng 47% lên mức gần 92 tỷ đồng, giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện lên mức 16,7%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cốt lõi đạt 78,8 tỷ đồng, tăng 49,3%.

Yếu tố chính tạo nên kết quả kinh doanh đột biến trong 9 tháng là khoản thu nhập khác lên tới 189,6 tỷ đồng, cao gấp 115 lần cùng kỳ. Global Tanker cho biết khoản thu này đến từ việc thanh lý tài sản cố định trong tháng 4 năm 2026 phục vụ hoạt động tái cơ cấu đội tàu. Sự đóng góp của nguồn thu bất thường này giúp công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế 250,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 200,7 tỷ đồng, cao gấp 5,3 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Tập trung nguồn lực đóng tàu mới, nợ vay dài hạn tăng 75%

Bảng cân đối kế toán của Global Tanker cho thấy sự thay đổi lớn về cơ cấu tài sản. Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản của công ty đạt 1.106,2 tỷ đồng, tăng 36,6% so với thời điểm đầu năm. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận 657 tỷ đồng, tăng 110,3% (tương ứng tăng thêm 344,6 tỷ đồng) và chiếm tới 59,4% tổng tài sản.

Sự gia tăng của khoản mục tài sản dở dang xuất phát từ kế hoạch đầu tư đóng mới các tàu chở dầu hóa chất. Công ty đang triển khai đóng 2 tàu trọng tải 13.100 DWT và 1 tàu trọng tải 7.500 DWT. Để tài trợ cho các dự án này, Global Tanker đã gia tăng huy động vốn bên ngoài. Tổng nợ phải trả tính đến cuối quý 3 đạt 473,5 tỷ đồng, tăng 25,7% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng mạnh 75,3% lên mức 304,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 632,8 tỷ đồng, tăng 46,1% nhờ phần lợi nhuận tích lũy giữ lại.

Công ty Cổ phần Global Tanker được thành lập năm 2018, hoạt động chính trong lĩnh vực chủ tàu biển viễn dương trên thị trường quốc tế. Tính đến hết tháng 9 năm 2026, doanh nghiệp duy trì quy mô nhân sự 7 người. Vốn điều lệ hiện tại đạt 350 tỷ đồng. Cổ phiếu GTX của công ty vừa chính thức giao dịch trên hệ thống UPCoM từ ngày 11/09/2026.