Global Citizen Festival bị hủy, TXT làm điều bất ngờ để bù đắp cho người hâm mộ

Ngày 26/9 (giờ địa phương), TXT (Tomorrow X Together) dự kiến xuất hiện tại Global Citizen Festival 2026 tổ chức ở New York, Mỹ. Tuy nhiên, chương trình buộc phải hủy vì điều kiện thời tiết diễn biến xấu. TXT là nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất góp mặt trong đội hình năm nay, đồng thời được lên kế hoạch đảm nhận sân khấu mở màn. Thành viên Yeonjun cũng chuẩn bị một tiết mục solo.

Việc sự kiện bất ngờ bị hủy đồng nghĩa với việc toàn bộ sân khấu mà nhóm và ê-kíp đã dày công chuẩn bị không thể đến với khán giả. Tuy nhiên, thay vì để người hâm mộ tiếp tục chờ đợi trong tiếc nuối, TXT nhanh chóng tìm phương án thay thế.

Nhóm thuê một phòng tập trong nhà tại New York và tổ chức một buổi biểu diễn đặc biệt, được phát trực tiếp trên Weverse vào sáng 27/9. Với tên gọi "New York Practice Room Festival", chương trình trở thành món quà bất ngờ dành cho MOA trên toàn thế giới.

TXT chia sẻ rằng nhóm cảm thấy tiếc vì đã chuẩn bị rất nhiều nhưng cuối cùng không thể biểu diễn trước khán giả. Vì vậy, các thành viên quyết định thuê phòng tập để thực hiện sân khấu đã chuẩn bị từ trước. "Không gian chỉ thay đổi, còn mọi thứ vẫn được chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần có âm nhạc và micro, chúng tôi có thể nỗ lực hết mình ở bất cứ đâu", các thành viên chia sẻ.

Đáng chú ý, những vũ công vốn cùng nhóm chuẩn bị cho Global Citizen Festival cũng tham gia buổi biểu diễn. Nhờ đó, TXT có thể tái hiện gần như trọn vẹn những màn trình diễn dự kiến xuất hiện tại lễ hội.

Không còn sân khấu lớn tại Central Park, hệ thống ánh sáng hoành tráng hay màn hình LED, TXT đứng giữa một không gian phòng tập đơn giản. Tuy nhiên, chính bối cảnh tối giản này lại khiến khả năng trình diễn của nhóm được thể hiện rõ hơn.

Những máy quay cố định ghi lại trực tiếp từng chuyển động của các thành viên. Khi nhóm thực hiện những màn vũ đạo mạnh và liên tục, năng lượng của tiết mục thậm chí khiến máy quay rung theo. Trong điều kiện âm thanh không được tối ưu như một sân khấu chuyên nghiệp, giọng hát của các thành viên vẫn nổi bật, cùng phần hòa âm được thể hiện chắc chắn.

Sự tự nhiên cũng trở thành điểm nhấn của "New York Practice Room Festival". Các thành viên liên tục nhìn nhau, mỉm cười và tận hưởng âm nhạc thay vì bị chi phối bởi bối cảnh không quen thuộc. Hình ảnh năm thành viên cùng hòa mình vào phần trình diễn tạo nên cảm giác gần gũi, đúng với tinh thần của một món quà đặc biệt dành cho người hâm mộ.

Trong chương trình, TXT lần lượt thể hiện năm ca khúc, trong đó có 5시 53분의 하늘에서 발견한 너와 나, 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori và bản cover Beauty And A Beat của Justin Bieber.

Đặc biệt, phiên bản Sugar Rush Ride mang màu sắc âm nhạc truyền thống Hàn Quốc trở thành một trong những điểm nhấn của chương trình. Trang phục sử dụng yếu tố hanbok kết hợp cùng phần trình diễn mang đậm màu sắc Hàn Quốc giúp tiết mục tạo dấu ấn riêng.

Yeonjun cũng không bỏ qua sân khấu solo vốn được chuẩn bị cho Global Citizen Festival. Nam ca sĩ trình diễn Talk to You và Ice Cream - hai ca khúc chủ đề trong mini album đầu tiên và thứ hai của anh cùng bản cover Sunflower của Post Malone.

Sau khi buổi biểu diễn được phát sóng, nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động trước cách TXT chủ động tìm phương án thay thế sau khi sự kiện bị hủy. Một số bình luận cho rằng hành động này khiến họ càng muốn trực tiếp tham dự concert của nhóm. Không chỉ người hâm mộ, một bộ phận khán giả không phải MOA cũng cho biết họ cảm thấy xúc động trước sân khấu đặc biệt này.

Không dừng lại ở đó, TXT còn khiến người hâm mộ bất ngờ khi cài cắm một đoạn video được xem như tín hiệu cho hoạt động sắp tới. Ở cuối chương trình, màn hình xuất hiện hình ảnh chuyển động xoay tròn cùng dòng chữ: "Cần một điều gì đó khác với những gì đã có từ trước đến nay". Động thái này lập tức làm dấy lên sự tò mò về kế hoạch trở lại của nhóm.

Sau "New York Practice Room Festival", sự quan tâm dành cho chặng đường tiếp theo của TXT cũng được đẩy lên cao. Nhóm dự kiến khởi động world tour TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 'STEAL THE WIND' tại KSPO DOME, Seoul, từ ngày 13 đến 15/11, trước khi tiếp tục gặp gỡ khán giả tại nhiều thành phố ở châu Á, Nhật Bản, Bắc Mỹ và châu Âu.

Bên cạnh hoạt động cùng TXT, Yeonjun cũng sẽ xuất hiện với tư cách nghệ sĩ solo trong đội hình "2026 iHeartRadio Jingle Ball Tour". Anh cùng TXT dự kiến tham gia các đêm diễn tại New York ngày 11/12, Boston ngày 13/12 và Washington D.C. ngày 14/12 (giờ địa phương).

Từ một sân khấu bất ngờ bị hủy vì thời tiết, TXT đã biến phòng tập thành nơi tiếp tục thực hiện lời hứa biểu diễn với người hâm mộ. Dù quy mô hoàn toàn khác biệt, "New York Practice Room Festival" cho thấy nhóm không muốn để công sức chuẩn bị và sự chờ đợi của MOA kết thúc chỉ bằng một thông báo hủy chương trình.