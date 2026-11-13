Global Brands Magazine vinh danh Nam A Bank là 'Ngân hàng Bán lẻ Sáng tạo nhất Việt Nam 2026'

Giải thưởng thuộc khuôn khổ Global Brand Awards 2026, do Global Brands Magazine (Vương quốc Anh) tổ chức. Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, Nam A Bank không ngừng đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ, đáp ứng nhu cầu tài chính của nhiều phân khúc khách hàng.

Global Brands Magazine vinh danh với giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ Sáng tạo nhất Việt Nam 2026”

Trong đó, các chương trình Happy Hometown, Happy Family và Happy Ecosystems được phát triển nhằm gia tăng giá trị phục vụ cho cộng đồng Kiều bào, hộ gia đình và cán bộ nhân viên tại các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái liên kết. Thông qua các chính sách ưu đãi về tiền gửi, tín dụng, thanh toán và dịch vụ ngân hàng, các chương trình mang đến giải pháp tài chính đa dạng, đồng thời gia tăng sự gắn kết giữa khách hàng với Nam A Bank.

Bên cạnh đó, ngân hàng triển khai giải pháp cho vay SmartBiz dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Giải pháp hướng đến đơn giản hóa hồ sơ, quy trình vay vốn, linh hoạt phương thức trả nợ và hạn mức tín dụng phù hợp với dòng tiền thực tế, giúp khách hàng chủ động nguồn vốn và duy trì hoạt động kinh doanh.

Song song với đổi mới sản phẩm, Nam A Bank triển khai chiến lược toàn diện Tea & Tech, kết hợp giá trị văn hóa trà với nền tảng công nghệ hiện đại nhằm kiến tạo bản sắc riêng và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Theo đó, ngân hàng chú trọng hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, tối ưu quy trình vận hành, phát triển các sản phẩm, dịch vụ số và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Nam A Bank Top 50 Công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2026

Mới đây, Nam A Bank còn tiếp tục khẳng định hiệu quả hoạt động trên thị trường trong nước. Ngân hàng góp mặt trong Bảng xếp hạng Top 50 Công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2026 do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư công bố. Lễ trao giải diễn ra ngày 11/11 tại TP. HCM. Đây là năm thứ ba liên tiếp Nam A Bank được vinh danh trong bảng xếp hạng, ghi nhận kết quả kinh doanh và hiệu quả hoạt động được duy trì qua nhiều năm.

Đại diện Nam A Bank cho biết, việc liên tiếp được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận là động lực để ngân hàng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và hiệu quả hoạt động. Qua đó, Nam A Bank kiên định với chiến lược phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trọng tâm, từng bước củng cố năng lực cạnh tranh và khẳng định dấu ấn thương hiệu trên thị trường tài chính – ngân hàng.