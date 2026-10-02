GLC xăng lai điện sẽ 'cứu' doanh số Mercedes tại Việt Nam?

Mercedes-Benz Việt Nam vừa giới thiệu mẫu xe mới thuộc dòng GLC, sở hữu hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV). Đây được coi là quân bài chiến lược giai đoạn cuối năm của hãng xe Đức, được kỳ vọng giúp Mercedes-Benz tăng thị phần trong giai đoạn thị trường khó khăn.

Chuyện gì xảy ra với Mercedes-Benz?

Từ năm ngoái, Mercedes-Benz đã liên tục gặp khó khăn về sức bán cũng như giảm thị phần mạnh trong nhóm xe hạng sang từ châu Âu tại Việt Nam.

Dù không công bố cụ thể doanh số, nhìn vào những báo cáo đầy dấu âm của Công ty CP Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh (Haxaco), nhà phân phối xe Mercedes-Benz lớn nhất Việt Nam, ta cũng có thể phần nào nhìn thấy tình hình kinh doanh không quá khả quan của thương hiệu ngôi sao 3 cánh.

Cụ thể, báo cáo tài chính của Haxaco năm 2025 ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.434,6 tỷ đồng, giảm 22% so với năm trước đó.

Công ty cũng khẳng định khoản tiền sụt giảm này đến chủ yếu từ diễn biến không thuận lợi của thị trường ôtô trong phần lớn thời gian của năm, cùng với áp lực cạnh tranh về giá bán trong hệ thống phân phối.

Năm 2025 cũng đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều năm, hãng xe ngôi sao 3 cánh đánh mất vị trí hãng xe châu Âu bán chạy nhất Việt Nam vào tay Volkswagen. Tất nhiên phân khúc xe là không tương xứng, nhưng điều này cũng phần nào thể hiện sự sụt giảm đáng kể về doanh số của Mercedes-Benz tại Việt Nam.

Thương hiệu ngôi sao 3 cánh đứng trước nhiều khó khăn xuyên suốt giai đoạn 2025-2026. Ảnh: Đan Thanh.

Bước sang năm nay, hãng xe Đức tiếp tục cho thấy khó khăn nhất định khi thị trường xuất hiện ngày càng nhiều đối thủ mạnh.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, tính đến hết tháng 8, Mercedes-Benz không còn là hãng xe sang bán chạy nhất thị trường, ngôi vương hiện đã về tay Lexus - thương hiệu hạng sang của Toyota tại Việt Nam.

Để giành lại vị thế, Mercedes-Benz cần có sự thay đổi. Và lần này có lẽ hãng chọn GLC 350e 4Matic, kỳ vọng biến đây trở thành trụ cột doanh số mới của thương hiệu.

Kỳ vọng vào GLC nào?

Việc Mercedes-Benz chọn mang GLC PHEV đến thị trường Việt giai đoạn này không quá khó hiểu.

Đầu tiên, GLC luôn là dòng xe ghi nhận doanh số tốt nhất của hãng tại Việt Nam. Trong nhiều năm, lượng xe GLC bán ra thị trường đủ để giúp Mercedes-Benz giữ được ngôi vương trước các đối thủ mạnh, vượt xa thương hiệu xếp sau như BMW hay Audi.

Đặc biệt, hệ truyền động PHEV được trang bị trên GLC 350e sẽ giúp mẫu xe được áp dụng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt theo Nghị định 360 từ Chính phủ. Điều này không chỉ giúp hãng có thể tiết kiệm phần chi phí đầu vào, mà còn đưa giá bán của mẫu xe này giảm mạnh so với trước đây.

GLC 350e PHEV vừa ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: Mercedes-Benz.

Tuy nhiên cần nhìn rõ vào thực tế, giá bán của GLC 350e không hề thấp hơn nhiều so với đối thủ, thậm chí nhỉnh hơn. Xe được bán ở mức 2,99 tỷ, tức cao hơn Volvo XC60 PHEV và gần với NX 350h HEV từ Lexus.

Mercedes-Benz không phải thương hiệu tiên phong mang PHEV đến phân khúc này. Nhìn vào kế hoạch vài năm trở lại đây của hãng xe Đức, có vẻ thời điểm này mới ra mắt một mẫu xe hybrid chiến lược có vẻ đã là chậm, đặc biệt nếu so với Lexus.

Trong khi đó, cùng dịp ra mắt bản động cơ lai, Mercedes-Benz bất ngờ giảm giá cho cả 2 phiên bản thuần xăng. Cụ thể, GLC 200 4Matic có giá bán mới từ 1,99 tỷ, thấp hơn so với trước khoảng 300 triệu đồng. Chiếc GLC 300 4Matic được giảm từ 2,839 tỷ xuống còn 2,499 tỷ đồng.

Mức giá mới đưa cả GLC 200 lẫn 300 từ ngưỡng cao gần nhất nhóm SUV hạng sang cùng phân khúc về mức thân thiện hẳn khi đứng cùng các đối thủ như BMW X3 (2,299 tỷ), Volvo XC60 (từ 2,299 tỷ) hay Audi Q5 (từ 2,849 tỷ đồng).

Trong đợt ra mắt này, kỳ vọng thực tế về sự tăng trưởng doanh số của Mercedes-Benz có thể không hoàn toàn nằm ở bản PHEV, mà đến từ chính hai phiên bản máy xăng vừa được tái định vị giá bán.

GLC 200 và GLC 300 sau điều chỉnh sở hữu mức giá cạnh tranh trong phân khúc. Ảnh: Mercedes-Benz.

Nếu đúng, việc mượn sức nóng truyền thông của bản PHEV để kích cầu cho 2 phiên bản máy xăng vừa tái định vị giá bán là nước đi khôn ngoan của hãng xe Đức.

Khi đó, bản plug-in hybrid sẽ là lời khẳng định về mặt công nghệ của thương hiệu, một tùy chọn đáp ứng nhu cầu điện hóa của nhóm khách hàng trung thành. Tuy nhiên chính 2 phiên bản GLC chạy xăng giá mềm mới là thứ quyết định liệu ngôi vương thị trường xe sang có thể quay trở lại tay Mercedes-Benz hay không.