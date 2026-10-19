Giúp trẻ khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng

Chương trình diễn ra từ ngày 19 - 23/10, mang đến cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu, giúp các em cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và từng bước hòa nhập cộng đồng.

Bác sĩ thăm khám, kiểm tra tình trạng sức khỏe và đánh giá các tổn thương do dị tật tay chân ở trẻ trước khi phẫu thuật.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ khám, hội chẩn cho khoảng 300 trẻ em và thực hiện phẫu thuật cho 135 trường hợp đủ điều kiện chuyên môn. Các bệnh nhi được thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe, thực hiện những xét nghiệm cần thiết trước khi có chỉ định phẫu thuật phù hợp; đồng thời được chăm sóc, theo dõi sau phẫu thuật nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả điều trị. Bên cạnh những trẻ đã được sàng lọc trước đó, chương trình còn tiếp nhận các trường hợp chưa được khám chuyên khoa, tạo điều kiện để gia đình đưa con đến kiểm tra sức khỏe và được tư vấn hướng điều trị phù hợp. Đối với nhiều gia đình còn khó khăn về kinh tế, đây là cơ hội quý giá để con em được chăm sóc y tế kịp thời, giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị.

Chương trình tại Phú Thọ nằm trong chuỗi hoạt động “Hành trình Gieo mầm xanh hy vọng” do Trung tâm II triển khai trong năm 2026, với kế hoạch tổ chức 26 chương trình hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn 17 tỉnh, thành phố sau sáp nhập.

Bác sĩ thăm khám, kiểm tra tình trạng sức khỏe và đánh giá các tổn thương do bỏng, dị tật tay chân ở trẻ trước khi phẫu thuật.

Giám đốc Trung tâm II Đồng Văn An cho biết, đây là năm thứ hai chương trình được triển khai tại Phú Thọ. Với định hướng trở thành hoạt động thường niên, chương trình không chỉ hỗ trợ phẫu thuật trước mắt mà còn hướng tới đồng hành lâu dài cùng trẻ em khuyết tật và gia đình. Điểm nhấn năm nay là sự tham gia hội chẩn, trực tiếp phẫu thuật của các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành tuyến Trung ương. Sự phối hợp giữa các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến Trung ương góp phần nâng cao chất lượng khám, hội chẩn, điều trị, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm ngay tại địa phương.

Thông qua việc hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật theo chương trình, Ban tổ chức mong muốn giúp các gia đình vơi bớt khó khăn; đồng thời kết nối các đơn vị tài trợ, đội ngũ y, bác sĩ và cộng đồng trong hành trình chăm sóc trẻ em kém may mắn. Mỗi trường hợp được điều trị thành công không chỉ mang lại cơ hội cải thiện sức khỏe mà còn tiếp thêm niềm tin cho gia đình, giúp các em có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt và phát triển bản thân.

Bác sĩ khám sàng lọc, kiểm tra thị lực và tình trạng mắt cho trẻ em khuyết tật tham gia chương trình tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Từ năm 2005 - 2026, Trung tâm II đã triển khai các chương trình phẫu thuật hỗ trợ gần 14.000 trẻ em nghèo, khuyết tật trên cả nước. Năm 2025, đơn vị đã phối hợp với ngành y tế, các bệnh viện và chuyên gia tại 15 tỉnh, nhận diện hơn 4.500 trẻ khuyết tật, phẫu thuật miễn phí thành công cho hơn 1.800 trẻ.

Đại diện Ban tổ chức và các nhà tài trợ trao quà, thăm hỏi, động viên trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình khám, phẫu thuật miễn phí tại Phú Thọ là hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của cộng đồng đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ đến sự chung tay của các tổ chức, nhà tài trợ, những mầm xanh hy vọng đang được vun đắp, mở ra cơ hội để các em vượt qua khiếm khuyết, tự tin hòa nhập và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.