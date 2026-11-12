Giúp sức 'cát tặc', cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa gây thất thoát hàng tỷ đồng

Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang khai báo tại phiên tòa sáng 29/10. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Sáng 12/11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng 10 đồng phạm về các tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế.

Hội đồng xét xử gồm 3 người: 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Lê Quang Chiều làm chủ tọa phiên tòa. Một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội và hai kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (biệt phái về Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trước đó, ngày 29/10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án này. Tuy nhiên, do vắng mặt 1 bị cáo và hơn 30 người liên quan nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa.

Trong vụ án này, 4 bị cáo: Lê Đức Giang, Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Phòng Công nghiệp Xây dựng và Khoa học Công nghệ, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí."

Bốn bị cáo: Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Thiên An Phát - Công ty Thiên An Phát) và 3 thành viên góp vốn của công ty này gồm: Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc cùng bị truy tố về 2 tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng."

Hai bị cáo: Nguyễn Công Bắc (trú tại phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa) và Trần Văn Linh (trú tại xã Thiệu Hòa, tỉnh Thanh Hóa) đều bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên."

Bị cáo Nguyễn Thị Tâm (Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thanh Tâm) bị truy tố về tội “Trốn thuế."

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử thông báo bị cáo Trần Văn Linh có đơn xin xét xử vắng mặt do đang trong thời gian cai nghiện ma túy và vắng mặt một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Sau khi thăm hỏi ý kiến đại diện Viện Kiểm sát, các bị cáo, luật sư bào chữa và tiến hành hội ý, Hội đồng xét xử đã chấp thuận cho những người này vắng mặt và tiếp tục phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, quá trình thẩm định, tham mưu, quyết định cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát tại Mỏ số 2, do nể nang và vụ lợi, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang và đồng phạm đã làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.

Cụ thể, bị cáo Lê Đức Giang khi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, được thay mặt Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để chỉ đạo, giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, mọi mặt trước Chủ tịch, trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh và trước pháp luật về những quyết định của mình; được phân công nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ), nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Quá trình giải quyết việc chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản Mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát, Lê Đức Giang đã ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và ký Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát trái với các quy định của nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản.

Viện Kiểm sát xác định, hành vi của bị cáo Lê Đức Giang đã gây thất thoát cho Nhà nước hơn 46.000m3 cát ở thể tự nhiên, tương đương hơn 51.800m3 cát ở thể nở rời, với tổng trị giá là hơn 5,1 tỷ đồng và hưởng lợi trái phép 180 triệu đồng.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày./.