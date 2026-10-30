Giúp sinh viên nhận diện bẫy lừa đảo trên không gian mạng

Ngày 30-10, tại cơ sở Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành, TPHCM), Trường ĐH Hoa Sen tổ chức hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức về an ninh mạng và nguy cơ lừa đảo trong bối cảnh chuyển đổi số; kỹ năng nhận biết và phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử. Chương trình có sự tham dự của đại diện nhà trường, Công an phường Bến Thành và sinh viên.

Thiếu tá Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh (Phòng Tham mưu Công an TPHCM) trình bày tại hội nghị.

Tham gia báo cáo tại hội nghị, Thiếu tá Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Tổ Nghị quyết 57, Trung tâm Chỉ huy, Phòng Tham mưu Công an TPHCM, phân tích những tình huống sinh viên có thể gặp khi tham gia không gian mạng. Các đối tượng lừa đảo thường khai thác tâm lý chủ quan, thiếu kỹ năng kiểm chứng thông tin, đánh vào sự lo sợ hoặc mong muốn nhận được lợi ích để dẫn dụ nạn nhân.

Những thủ đoạn được cảnh báo gồm giả danh công an để đe dọa, thao túng tâm lý; giả làm nhân viên giao hàng để chiếm đoạt thông tin, tài sản; dàn dựng các vụ “bắt cóc online” nhằm khống chế nạn nhân qua điện thoại. Khi bị cuốn vào kịch bản do đối tượng dựng lên, người bị hại có thể làm theo những yêu cầu bất thường.

Các đại biểu và sinh viên tham dự hội nghị.

Đáng chú ý, các đối tượng còn giả mạo chương trình học bổng, đưa ra những suất học bổng giá trị cao rồi yêu cầu người đăng ký đặt cọc hoặc chứng minh tài chính. Báo cáo viên lưu ý sinh viên cần kiểm tra thông tin qua nhà trường hoặc đơn vị cấp học bổng bằng các kênh chính thức; không chuyển tiền, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ.

Với các cuộc gọi tự xưng là công an hoặc cơ quan chức năng, sinh viên cần giữ bình tĩnh, thận trọng trước những yêu cầu mang tính đe dọa. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người nhận cuộc gọi cần chủ động xác minh, trao đổi với gia đình hoặc liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn.

Bên cạnh bảo vệ tài sản, sinh viên được lưu ý về trách nhiệm khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Nội dung cần được kiểm chứng trước khi chia sẻ, đặc biệt là thông tin liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, bản đồ. Việc tùy tiện công khai dữ liệu cá nhân, hình ảnh riêng tư hoặc chia sẻ thông tin của người khác khi chưa được đồng ý cũng tiềm ẩn nhiều hệ lụy.

Hội nghị đồng thời đề cập nguy cơ từ ma túy được ngụy trang dưới dạng đồ uống, thực phẩm hoặc sản phẩm có hình thức bắt mắt. Những nội dung này giúp sinh viên nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ sử dụng chất gây nghiện, chủ động phòng tránh nguy cơ trong đời sống.

ThS Phan Văn Giang, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Hoa Sen, trao quà lưu niệm của nhà trường, cám ơn Thiếu tá Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh.

Phát biểu tại sự kiện, ThS Phan Văn Giang, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Hoa Sen, cho rằng bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên cần được trang bị kỹ năng nhận diện thông tin độc hại, bảo mật dữ liệu cá nhân và tỉnh táo trước các bẫy lừa đảo. Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, khả năng tự bảo vệ cũng là một phần trong xây dựng môi trường học đường an toàn, có trách nhiệm với cộng đồng.

Sinh viên nhà trường chụp hình lưu niệm cùng báo cáo viên.

Sinh viên Nguyễn Trãi (Trường ĐH Hoa Sen) chia sẻ: “Những tình huống thực tế tại hội nghị giúp em nhận diện rõ hơn các thủ đoạn lừa đảo. Qua đó, em ý thức hơn về bảo vệ thông tin cá nhân, thận trọng trước những tình huống bất thường trên mạng và trách nhiệm trong phòng, chống ma túy”.