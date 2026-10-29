Giúp phụ nữ tìm hướng phát triển kinh tế

Phụ nữ phường Mũi Né tham quan mô hình Vườn cây chà là ở Hàm Thuận Nam

Tìm hướng đi mới từ những mô hình thực tế

Trong tháng 10/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Mũi Né đã tổ chức cho 40 cán bộ hội, chi hội trưởng và hội viên tiêu biểu tham quan, học tập mô hình Trồng dưa lưới tại thôn Phú Thọ, xã Hàm Kiệm và Vườn cây chà là ở thôn Minh Tiến, xã Hàm Thuận Nam. Tại các điểm đến, đoàn được tìm hiểu quá trình chăm sóc cây trồng, cách tổ chức sản xuất cũng như kinh nghiệm thực tế để phát triển vườn cây ăn trái. Hội viên còn có thể trao đổi trực tiếp với chủ vườn về quá trình trồng, chăm sóc, những thuận lợi, khó khăn và các yếu tố cần tính toán nếu muốn phát triển mô hình.

Gắn bó với mô hình Vườn - ao - chuồng nhiều năm, chị Lê Thị Hồng Hạnh (hội viên Chi hội phụ nữ tổ dân phố 9, phường Mũi Né) đặc biệt quan tâm đến vườn chà là. Đây là giống cây trồng mới được trồng gần 3 năm, đang phát triển tốt, cho trái mang giá trị kinh tế cao. Chị Hạnh chia sẻ: “Tôi mong muốn tìm hiểu thêm những loại cây trồng mới để có thể đa dạng sản xuất. Qua chuyến đi, chúng tôi được giới thiệu cụ thể về đặc tính của cây chà là, từ đó có thêm thông tin để cân nhắc khả năng đầu tư, áp dụng vào điều kiện sản xuất của gia đình”.

Dẫn đoàn đi tham quan, bà Lê Thị Thu Hải, Chủ tịch Hội LHPN phường Mũi Né cho biết, từ những điều mắt thấy, tai nghe, mỗi mô hình mở ra những gợi ý về khả năng đa dạng hóa cây trồng, tận dụng nguồn lực sẵn có của từng hộ. Những chia sẻ thực tế về vốn đầu tư, yêu cầu kỹ thuật, thời gian chăm sóc và đầu ra sản phẩm giúp hội viên có cái nhìn cụ thể hơn trước khi cân nhắc áp dụng vào điều kiện sản xuất của mình.

Phụ nữ tham quan thực tế tại vườn dưa lưới

Mở rộng lựa chọn cây trồng

Không chỉ ở phường Mũi Né, hoạt động học tập kinh nghiệm sản xuất còn được triển khai cho cán bộ hội trong Cụm thi đua số 3, gồm 11 xã phía Đông tỉnh. Thông qua chuyến tham quan các mô hình trồng cây ăn trái, cán bộ hội có thêm kiến thức thực tế để chia sẻ, tuyên truyền, vận động hội viên mạnh dạn tìm hướng phát triển kinh tế mới.

Theo bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Hàm Thạnh, phần lớn phụ nữ địa phương gắn bó với cây thanh long. Tuy nhiên, những năm gần đây, giá thanh long không ổn định, khiến nhiều nhà vườn gặp khó khăn, thu nhập bị ảnh hưởng. Trước thực tế đó, một số chị em mong muốn tìm hướng sản xuất mới nhưng vẫn còn tâm lý e ngại. Bởi chuyển đổi cây trồng đồng nghĩa với việc phải đầu tư vốn, học hỏi kỹ thuật và đối mặt với những rủi ro chưa lường trước. Từ chuyến tham quan, học tập các mô hình nông nghiệp cụ thể giúp cán bộ hội có thêm thông tin để tuyên truyền, vận động, giới thiệu cho hội viên tìm hiểu kỹ thuật, điều kiện đất đai, nguồn vốn và thay đổi tư duy làm kinh tế.

Cán bộ hội phụ nữ cụm thi đua 3 trải nghiệm thực tế tại vườn trồng dưa lưới

Còn bà Lê Thị Đức Thành, Chủ tịch Hội LHPN xã Hàm Thuận Nam cho rằng, để phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, bên cạnh nguồn vốn và các chương trình hỗ trợ, việc tiếp cận kiến thức, học hỏi kinh nghiệm và mạnh dạn thay đổi cách làm cũng giữ vai trò quan trọng. Khi được trang bị thông tin từ thực tế, cán bộ hội sẽ thuận lợi hơn trong việc tư vấn, giới thiệu những cách làm phù hợp để chị em tham khảo, vận dụng vào điều kiện của gia đình.

Từ những trải nghiệm thực tế, phụ nữ có thêm cơ sở để lựa chọn hướng sản xuất phù hợp thay vì đầu tư theo kinh nghiệm hoặc phong trào. Đây cũng là cách để tổ chức hội đồng hành sát hơn với nhu cầu của hội viên, đưa hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế đến gần thực tiễn đời sống.