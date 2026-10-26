Giúp phụ nữ Mường Pồn tránh bẫy mua bán người

Hội viên phụ nữ xã Mường Pồn (Điện Biên) tham gia buổi tuyên truyền phòng, chống mua bán người do Hội LHPN xã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức năm 2026.

Với những phụ nữ đang gặp khó khăn về kinh tế, thiếu việc làm, mong muốn có thêm thu nhập để cải thiện cuộc sống là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, chính nhu cầu ấy có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng để đưa ra những lời dụ dỗ, lừa gạt. Những trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn cũng có thể trở thành mục tiêu của các hành vi dụ dỗ thông qua những lời hứa hẹn về tình cảm, việc làm hoặc hỗ trợ tài chính. Bởi vậy, giúp chị em nhận biết nguy cơ từ sớm là một trong những nội dung được Hội LHPN xã Mường Pồn quan tâm trong công tác phòng, chống mua bán người.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán người cho hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn xã Mường Pồn

Trong năm 2026, Hội LHPN xã Mường Pồn đã phối hợp với Công an xã, Đồn Biên phòng Mường Pồn và Viện Kiểm sát khu vực 4 tổ chức buổi tuyên truyền, thu hút 50 hội viên phụ nữ và nhiều người dân tham gia. Qua hoạt động tuyên truyền và sinh hoạt Câu lạc bộ "Phòng, chống mua bán người", chị em được phổ biến kiến thức, hướng dẫn nhận diện những dấu hiệu đáng ngờ, đồng thời trao đổi các tình huống có thể gặp trong cuộc sống để biết cách phòng tránh.

Chẳng hạn, khi có người rủ đi làm xa nhưng không nói rõ công việc, địa điểm hay người tuyển dụng, phụ nữ cần thận trọng trước khi nhận lời. Những lời quảng cáo "việc nhẹ, lương cao", yêu cầu giao giấy tờ tùy thân hoặc hứa hẹn kết hôn, hỗ trợ tài chính qua mạng xã hội cũng là các dấu hiệu cần cảnh giác.

Thông qua Câu lạc bộ "Phòng, chống mua bán người", Hội LHPN xã phổ biến kiến thức, tạo điều kiện để chị em trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận những tình huống có thể gặp trong cuộc sống. Từ những tình huống được trao đổi, phụ nữ có thêm thông tin để nhận biết nguy cơ, cân nhắc kỹ trước những lời rủ rê, hứa hẹn thiếu rõ ràng.

Bên cạnh những thủ đoạn lừa gạt qua mạng xã hội, phụ nữ cũng cần cảnh giác trước các lời mời sang địa phương khác hoặc ra nước ngoài làm việc khi thông tin về công việc không rõ ràng. Những lời hứa hẹn hấp dẫn có thể che giấu mục đích lợi dụng, bóc lột. Vì vậy, chị em cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi nhận lời, tránh để bản thân rơi vào những tình huống nguy hiểm.

Theo Hội LHPN xã, đến nay, trên địa bàn xã Mường Pồn chưa ghi nhận trường hợp nào bị dụ dỗ, lừa gạt liên quan đến mua bán người hoặc bị mua bán, lợi dụng qua biên giới. Tuy nhiên, những nguy cơ tiềm ẩn vẫn đặt ra yêu cầu tiếp tục trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, giúp phụ nữ nâng cao cảnh giác và chủ động bảo vệ bản thân, gia đình.