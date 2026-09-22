Giúp nông dân phường Bàn Thạch gặt lúa ngã, ngập do mưa lớn

Hội viên, nông dân phường Bàn Thạch hỗ trợ thu hoạch lúa bị ngã, ngập tại tổ dân phố Mỹ Xuân. Ảnh: THU TUYẾT

Từ ngày 21 đến 22/9, mưa lớn khiến nhiều diện tích lúa tại tổ dân phố Mỹ Xuân bị ngã đổ, ngập úng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng nông sản.

Trước tình hình đó, Hội Nông dân phường Bàn Thạch chủ động nắm bắt địa bàn, vận động cán bộ, hội viên hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch những diện tích bị ảnh hưởng.

Trong ngày 22/9, các tình nguyện viên trực tiếp xuống đồng, hỗ trợ thu hoạch 16,5ha lúa. Những diện tích có nguy cơ thiệt hại cao được ưu tiên xử lý trước, giúp người dân giảm thiểu tổn thất sau nhiều tháng dày công chăm sóc, sản xuất.