Giúp người trẻ xây dựng kênh truyền thông hấp dẫn và có sức lan tỏa

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên (bìa phải) và Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung tặng hoa và thư cảm ơn báo cáo viên. Ảnh: Nga Sơn

Trao đổi tại buổi tập huấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên cho rằng: Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), không gian mạng, mạng xã hội đã trở thành một mặt trận quan trọng để tổ chức Đoàn và tuổi trẻ thể hiện vai trò, bản lĩnh, sức sáng tạo. Vì vậy, việc xây dựng các kênh truyền thông có bản sắc, tạo được sức ảnh hưởng và lan tỏa những giá trị tích cực là yêu cầu cần thiết.

Để xây dựng và phát huy hiệu quả kênh truyền thông, cần thay đổi tư duy truyền thông từ sáng tạo nội dung đến cách truyền tải cần linh hoạt, gần gũi với giới trẻ, phù hợp đặc điểm từng nền tảng, có tính tương tác và tạo được sự thu hút. Nội dung phải có giá trị, mang bản sắc riêng, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận của người xem, qua đó giúp thông tin của tổ chức Đoàn đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên và cộng đồng.

Báo cáo viên chia sẻ nội dung chuyên đề. Ảnh: Nga Sơn

Thông qua hoạt động tập huấn, Thành đoàn mong muốn, mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên chủ động xây dựng kênh truyền thông, phát huy thế mạnh, tư duy sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ. Từ đó, khẳng định giá trị, lan tỏa điều tích cực trong cộng đồng.

Tham dự tập huấn chuyên đề, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đã được nghe báo cáo viên là nhà sáng tạo nội dung, đại diện Capcut Việt Nam chia sẻ về cách xác định mục tiêu, đối tượng hướng đến, lựa chọn nền tảng phù hợp và xây dựng bản sắc riêng cho kênh truyền thông. Bên cạnh đó, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên còn được hướng dẫn cách tìm kiếm ý tưởng, xây dựng chủ đề, viết kịch bản và tạo điểm nhấn để thu hút người xem; cách sử dụng âm thanh, hình ảnh, hiệu ứng; lựa chọn xu hướng phù hợp, tăng tương tác, phát triển số lượng người theo dõi…

Đoàn viên, thanh niên trao đổi với báo cáo viên về các nội dung chuyên đề tập huấn. Ảnh: Nga Sơn

Hoạt động này giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên có được tư duy truyền thông hiện đại, nâng cao kỹ năng sáng tạo nội dung và làm chủ công cụ sản xuất video. Từ đó chủ động xây dựng kênh truyền thông có sức hấp dẫn, lan tỏa hình ảnh, câu chuyện tích cực và hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ trên không gian mạng.