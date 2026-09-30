Giúp người thất nghiệp sớm trở lại thị trường lao động

Trợ cấp tạm thời, tìm công việc mới

Tháng 5/2026, chị Nguyễn Thị H (sinh năm 1991) ở phường Vân Hà xin nghỉ việc. Trong lúc tìm công việc mới, chị đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp để có thêm điều kiện trang trải cuộc sống. Mỗi lần đến khai báo tình trạng việc làm, chị H đều được cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh tư vấn nhiệt tình, cung cấp thông tin về những vị trí việc làm phù hợp tại các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển người. Sau 2 tháng hưởng trợ cấp, chị H nhận lời phỏng vấn và được một doanh nghiệp điện tử trong Khu công nghiệp Quang Châu tuyển dụng. Công việc mới phù hợp với năng lực của chị H, khoảng cách di chuyển đến nơi làm việc cũng gần hơn, thu nhập khá.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh tư vấn các vị trí việc làm cho lao động.

Với anh Phạm Văn Th (sinh năm 1996), phường Tiên Du, hành trình trở lại thị trường lao động lại gắn với việc nâng cao kỹ năng nghề. Bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp từ tháng 2/2026, trong thời gian đó, anh được cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh tư vấn học nghề cơ khí nhằm bổ sung kỹ năng, mở rộng cơ hội việc làm. “Nhờ tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tôi được hỗ trợ một phần học phí và tiền ăn trong thời gian học nghề nên cũng thấy yên tâm”, anh Th chia sẻ. Được biết mới đây, cũng qua Trung tâm, anh Th được nhận vào làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Luxshare-ICT (Việt Nam) với mức lương khởi điểm 8,3 triệu đồng/tháng.

Hai trường hợp, hai cách tiếp cận khác nhau nhưng cùng cho thấy vai trò cốt lõi của chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp có thể được sử dụng như một khoảng chuyển tiếp để người lao động tìm kiếm việc làm mới, bổ sung kỹ năng hoặc chuyển đổi nghề nghiệp thay vì thụ động chờ trợ cấp kết thúc.

Nhằm tạo thuận lợi cho lao động khi tiếp cận chính sách, ngoài hai địa điểm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết tại cơ sở 1 Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh ở phường Bắc Giang và cơ sở 2 ở phường Kinh Bắc, đơn vị duy trì thêm 1 điểm tại tổ dân phố Bình Minh, phường Lục Nam. Tại đây, Trung tâm luôn cử thêm cán bộ chuyên môn cung cấp thông tin, tư vấn, kết nối kịp thời các vị trí việc làm phù hợp tại doanh nghiệp, hỗ trợ lao động sớm tìm được công việc mới.

Kết nối theo nhu cầu, rút ngắn thời gian thất nghiệp

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh, năm 2025, đơn vị tiếp nhận và xử lý hơn 25,3 nghìn hồ sơ đề nghị giải quyết bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, gần 21 nghìn người có quyết định hưởng trợ cấp. Số đang hưởng có việc làm đạt hơn 3,7 nghìn người; 100% người được hưởng đều được tư vấn học nghề, kết nối, hỗ trợ tìm việc làm mới để sớm quay trở lại thị trường lao động. Từ đầu năm 2026 đến nay, số người nộp hồ sơ là gần 16,4 nghìn; trong đó hơn 15,5 nghìn người đã có quyết định hưởng.

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định, gồm: Kinh phí đào tạo (khóa học dưới 3 tháng được hỗ trợ tối đa 4,5 triệu đồng/người/khóa, khóa từ đủ 3 tháng trở lên, tối đa 1,5 triệu đồng/người/tháng); hỗ trợ tiền ăn 50 nghìn đồng/người/ngày thực học (do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trực tiếp căn cứ vào số ngày thực tế tham gia học nghề).

Theo ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh, để nâng cao hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đáp ứng tối đa nhu cầu của doanh nghiệp, cùng với tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp, đơn vị luôn chủ động cập nhật nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ tư vấn, giới thiệu việc làm; tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tư vấn học nghề phù hợp nhằm rút ngắn thời gian thất nghiệp của người lao động. Các phiên giao dịch việc làm được tổ chức đa dạng hình thức: Định kỳ, lưu động, chuyên đề và trực tuyến. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tổ chức 58 phiên giao dịch việc làm; tư vấn việc làm trực tiếp cho khoảng 62 nghìn lượt lao động.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, số người lựa chọn học nghề vẫn còn thấp so với số người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Từ đầu năm đến nay, mới có 42 trường hợp đăng ký nhận hỗ trợ học nghề trong thời gian hưởng. Chủ động đồng hành, ngay khi người lao động đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm định hướng phân loại nhu cầu, tư vấn việc làm, học nghề và chuyển đổi nghề phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Theo kế hoạch của UBND thành phố về hỗ trợ kết nối cung - cầu, phát triển thị trường lao động, đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp xuống dưới 1,8%. Để hoàn thành mục tiêu này, việc nâng cao hiệu quả giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp với trọng tâm là kết nối việc làm và hỗ trợ học nghề, sớm đưa lao động quay lại thị trường được xem là giải pháp quan trọng.

Ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: “Ngành tập trung chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh thường xuyên thu thập, phân tích thông tin thị trường lao động, xác định những vị trí đang thiếu nhân lực, yêu cầu kỹ năng của từng vị trí. Đồng thời, từng bước xây dựng “hồ sơ năng lực số” của người lao động, tích hợp thông tin về trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng, chứng chỉ, nhu cầu việc làm và định hướng nghề nghiệp. Đây là cơ sở để đối chiếu nhanh hơn giữa năng lực người lao động và yêu cầu của doanh nghiệp nhằm kết nối nhanh hơn, sát hơn, phù hợp hơn”.