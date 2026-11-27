Kiên trì đồng hành

Thượng tá Lê Đức Túy, Trưởng Công an xã Đông Thạnh, cho biết, trong 11 tháng năm 2026, Công an xã Đông Thạnh đã lập hồ sơ quản lý sau cai nghiện đối với 298 trường hợp. Cảnh sát khu vực phối hợp Ban nhân dân ấp, các tổ tự quản an ninh trật tự và gia đình định kỳ tiếp xúc, nắm tình hình từng trường hợp; tổ chức 572 lượt thăm hỏi, động viên người sau cai nghiện tại gia đình.

Điểm tiếp nhận, tư vấn cai nghiện ma túy tại trụ sở Công an xã cũng được bố trí để kết nối hỗ trợ y tế, tâm lý và trợ giúp pháp lý khi cần. Qua nắm bắt hoàn cảnh và nhu cầu của từng trường hợp, địa phương kết nối các nguồn hỗ trợ, trong đó có hỗ trợ việc làm, giúp người sau cai nghiện từng bước ổn định cuộc sống.

Cụ thể như trường hợp anh H.N.V. Sau khi trở về từ cơ sở cai nghiện, anh gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm. Địa phương đã giới thiệu anh làm việc tại một doanh nghiệp may, giúp anh từng bước ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Hoạt động kết nối việc làm và nguồn vốn cho người tái hòa nhập cộng đồng thuộc chương trình “Đi về hướng bình minh”. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo Thượng tá Lê Đức Túy, nhu cầu học nghề, tìm việc làm, vay vốn tạo sinh kế của người sau cai nghiện khá lớn. Mới đây, qua khảo sát, xã ghi nhận 92 trường hợp có nhu cầu tham gia ngày hội hướng nghiệp, việc làm; trong đó 34 người muốn học nghề, 58 người cần được tư vấn chính sách vay vốn, hỗ trợ sinh kế.

Tại khu phố 5, phường Bình Tây, cán bộ, đảng viên và người đứng đầu các đoàn thể được phân công hỗ trợ từ 1-2 người sau cai nghiện. Ông Phạm Minh Cường, Trưởng khu phố 5, cho hay, người sau cai nghiện thường xuyên được gặp gỡ, tìm hiểu nhu cầu, hướng dẫn tiếp cận các chính sách học nghề, việc làm và vay vốn phát triển kinh tế. Có trường hợp đã được khu phố 5 tư vấn, giới thiệu vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm.

Còn tại phường Chợ Quán, thông qua việc thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt từng hoàn cảnh cụ thể, cảnh sát khu vực động viên, hỗ trợ những người thuộc diện quản lý hòa nhập cộng đồng. Hiện 55/60 người thuộc các diện quản lý sau cai nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy và điều trị bằng methadone trên địa bàn đã có việc làm.

Mở thêm sinh kế

Bên cạnh hỗ trợ tại cơ sở, TPHCM đang triển khai các chương trình tư vấn hướng nghiệp, học nghề, kết nối việc làm và tạo điều kiện tiếp cận vốn vay để người sau cai nghiện có thêm cơ hội tự lập.

Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp, học nghề và giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Người tham gia được cung cấp thông tin thị trường lao động, giới thiệu cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tư vấn lựa chọn nghề phù hợp và kết nối với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng.

Song song đó, các cơ sở cai nghiện sẽ chủ động thống kê danh sách học viên chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, phối hợp tổ chức các chương trình tư vấn và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, đảm bảo công tác triển khai được thực hiện an toàn, hiệu quả.

Cùng với hỗ trợ tìm việc, chính sách tín dụng dành riêng cho người sau cai nghiện ma túy tại TPHCM cũng đã tạo thêm nhiều điều kiện để người sau cai nghiện có thể học nghề, tự tạo việc làm. Theo chính sách hiện hành, mức vay để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm là tối đa 200 triệu đồng/người; lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ.

Theo ông Trần Văn Tiên, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TPHCM, qua tổng hợp bước đầu trong tháng 11-2026, thành phố ghi nhận 18 người có nhu cầu vay vốn với tổng số tiền đề nghị vay 950 triệu đồng. Chi nhánh NHCSXH TPHCM đang phối hợp Sở NN-MT tổng hợp nhu cầu, tham mưu UBND TPHCM báo cáo, trình HĐND TPHCM xem xét bố trí nguồn vốn để triển khai cho vay.

Nhu cầu vay vốn của người sau cai nghiện chủ yếu tập trung vào việc học nghề, tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm và phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ.

Một bộ phận người sau cai nghiện còn tâm lý mặc cảm, thiếu tự tin, chưa chủ động tìm hiểu chính sách; nhiều trường hợp chưa có nghề nghiệp ổn định, thiếu kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh và chưa xây dựng được phương án sử dụng vốn khả thi. Do đó, Chi nhánh NHCSXH TPHCM tiếp tục phối hợp Công an TPHCM, Sở NN-MT, UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn ngay từ cơ sở; phối hợp với Công an cấp xã và các cơ sở cai nghiện để tuyên truyền, hướng dẫn người chuẩn bị hoàn thành cai nghiện và người thuộc diện quản lý sau cai nghiện tìm hiểu chính sách, đăng ký nhu cầu khi đủ điều kiện.

Chi nhánh NHCSXH TPHCM phối hợp chính quyền địa phương và Công an cơ sở hướng dẫn hồ sơ, thủ tục ngay từ đầu; hỗ trợ người vay hoàn thiện phương án sử dụng vốn, bảo đảm việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ thuận lợi, đúng quy định. Cùng với đó, tăng cường kết nối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nhằm gắn hoạt động cho vay với đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm và tạo sinh kế phù hợp. Đồng thời, tuyên truyền, vận động cơ sở sản xuất, kinh doanh quan tâm tiếp nhận, sử dụng lao động là người sau cai nghiện.