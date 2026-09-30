Giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Sau thời gian cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, ông L.V.B ở bản Nậm Bon trở về địa phương với không ít mặc cảm. Để giúp ông có thêm động lực làm lại cuộc đời, chính quyền địa phương và lực lượng Công an thường xuyên thăm hỏi, động viên, tuyên truyền, tạo điều kiện để ông tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Ông L.V.B chia sẻ: “Sau khi tôi đi cai nghiện về, được chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ. Tôi tập trung trồng lúa, chè và chăm lo phát triển kinh tế gia đình, mỗi tháng thu nhập hơn 5 triệu đồng. Tôi thấy công việc hiện tại đủ trang trải cho cuộc sống”.

Với những người sau cai nghiện như ông B, để bắt đầu lại cuộc sống không dễ dàng. Bên cạnh quyết tâm của bản thân, sự quan tâm, động viên của gia đình, chính quyền và cộng đồng có ý nghĩa rất lớn. Khi có việc làm, có thu nhập và được mọi người ghi nhận, họ sẽ có thêm động lực để tránh xa ma túy.

Trên địa bàn xã Mường Khoa hiện có 31 người sau cai nghiện, 9 người nghiện và 32 người sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là nhóm đối tượng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội nếu không được quản lý, giáo dục và hỗ trợ kịp thời. Trước thực tế đó, Công an xã Mường Khoa thường xuyên rà soát, nắm tình hình địa bàn, gặp gỡ, tuyên truyền và làm việc với những trường hợp có biểu hiện, dấu hiệu nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Việc xét nghiệm ma túy được thực hiện theo quy định. Qua đó, lực lượng Công an kịp thời phát hiện, xác minh, phân loại và áp dụng hoặc tham mưu áp dụng các biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp.

Công an xã Mường Khoa tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống ma túy.

Điểm đáng chú ý trong công tác phòng, chống ma túy tại Mường Khoa là quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy được thực hiện song song với tuyên truyền, giáo dục và hỗ trợ người sau cai nghiện. Thay vì chỉ tập trung vào việc kiểm soát, lực lượng Công an thường xuyên phối hợp với gia đình, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng ở cơ sở để nắm bắt hoàn cảnh từng trường hợp. Những người trở về sau cai nghiện được động viên chấp hành pháp luật, tránh xa môi trường, mối quan hệ có nguy cơ dẫn đến tái nghiện; được hướng dẫn tiếp cận các chính sách hỗ trợ phù hợp.

Thiếu tá Phạm Trọng Mạnh - Trưởng Công an xã Mường Khoa cho biết: Công an xã tham mưu với chính quyền tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phương thức, thủ đoạn của tệ nạn xã hội, ma túy đối với toàn bộ cán bộ, công nhân viên chức trên địa bàn xã, các khối trường học và nhân dân. Đơn vị còn phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các thôn, bản đăng ký, ký cam kết xây dựng bản không ma túy, để người dân cùng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ngay tại nơi mình sinh sống. Qua đó, lực lượng Công an có thêm sự phối hợp của người dân trong phát hiện, cung cấp thông tin và quản lý những trường hợp có nguy cơ liên quan đến ma túy.

Cùng với quản lý từng trường hợp cụ thể, Công an xã Mường Khoa chú trọng xây dựng ý thức phòng, chống ma túy trong cộng đồng. Các hoạt động tuyên truyền được triển khai tới cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và nhân dân; nội dung tập trung vào tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy và trách nhiệm của mỗi gia đình, cá nhân trong phòng ngừa tệ nạn. Tuy nhiên, đấu tranh với ma túy không thể chỉ dựa vào lực lượng chức năng. Với những người đã từng nghiện ma túy, chặng đường trở lại cuộc sống bình thường càng cần sự đồng hành lâu dài của gia đình, cộng đồng.

Thời gian tới, Công an xã Mường Khoa tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện; phối hợp với gia đình, các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ và hướng dẫn người sau cai nghiện tiếp cận các chính sách của Nhà nước. Mục tiêu hướng tới giúp họ có việc làm, có thu nhập, ổn định cuộc sống và được cộng đồng đón nhận. Khi mỗi người sau cai nghiện có thêm một cơ hội để làm lại cuộc đời, địa bàn cơ sở cũng có thêm một nhân tố tích cực trong cuộc chiến phòng, chống ma túy, giữ gìn cuộc sống bình yên.