Giúp người nghiện từ bỏ ma túy
Thông qua công tác nắm tình hình và quản lý các trường hợp liên quan đến ma túy trên địa bàn, Công an phường Đăk Cấm (tỉnh Quảng Ngãi) đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng và gia đình để tuyên truyền, vận động, giúp người nghiện nhận thức rõ tác hại của ma túy, nâng cao ý thức tự giác tham gia cai nghiện, quyết tâm từ bỏ ma túy.
Ngày 27-11, Công an phường Đăk Cấm cho biết, vừa hỗ trợ đưa 2 trường hợp A.S.N. (2006) và N.T.T. (2004, cùng trú tại phường Đăk Cấm) đến Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện cai nghiện tự nguyện theo quy định. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa và từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy; đồng thời giúp người nghiện có cơ hội từ bỏ ma túy, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/giup-nguoi-nghien-tu-bo-ma-tuy-post361670.html