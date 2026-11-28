Không nhất thiết phải thường xuyên sang UAE tham gia hội chợ hay tổ chức đoàn giao thương, doanh nghiệp Việt Nam vẫn có thể tiếp cận nhà nhập khẩu và người tiêu dùng thông qua các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới. Trong bối cảnh CEPA mở rộng cơ hội hợp tác thương mại, chuyển đổi số đang trở thành một hướng hỗ trợ thiết thực, giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, thực hiện thanh toán và duy trì hoạt động xuất khẩu liên tục. Tuy nhiên, để bán hàng hiệu quả, doanh nghiệp cần được hỗ trợ đồng bộ từ kỹ năng số đến pháp lý, logistics và bảo vệ dữ liệu.