Cùng với chính sách tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg, người sau cai nghiện có thêm cơ hội làm lại cuộc đời.

CAI NGHIỆN LÀ ĐIỀU TRỊ, KHÔNG CHỈ LÀ CÁCH LY

Điểm mới đầu tiên là không áp dụng một biện pháp duy nhất cho tất cả mọi người. Người nghiện đủ điều kiện có thể cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Người nghiện các chất dạng thuốc phiện có thể điều trị bằng thuốc thay thế.

Công an phường Cao Lãnh tư vấn, giới thiệu việc làm và nguồn vốn vay cho một người trên địa bàn tái hòa nhập cộng đồng cuối năm 2025.

Người cần môi trường điều trị tập trung được cai nghiện tại cơ sở công lập, trường giáo dưỡng hoặc cơ sở tư nhân. Khi được xác định nghiện, người nghiện có tối đa 24 giờ kể từ lúc nhận thông báo kết quả để chọn và đăng ký hình thức phù hợp. Nếu không tự nguyện đăng ký, cơ quan chức năng sẽ lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Thời hạn cai nghiện 24 tháng với người cai nghiện lần đầu, 36 tháng với người từ lần thứ hai trở lên, áp dụng cho cả hình thức tự nguyện và bắt buộc. Quy trình phải qua đủ 5 giai đoạn và quy định xét giảm thời hạn không còn nữa.

Thượng tá Võ Thành Long, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: “Nghiện ma túy là tình trạng phức tạp, cần 24 tháng để điều trị, ổn định tâm lý, thay đổi hành vi, học nghề và chuẩn bị tái hòa nhập.

Tính nhân văn không đo bằng việc người cai nghiện được về sớm bao nhiêu, mà bằng chất lượng điều trị, chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý, giáo dục, học nghề và khả năng hòa nhập cộng đồng sau khi hoàn thành cai nghiện”.

Theo Nghị định số 163/2026/NĐ-CP, ngay khi vào cơ sở công lập, mỗi người được thu thập thông tin về tuổi, giới tính, sức khỏe, loại và mức độ sử dụng ma túy, trình độ, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình để xây dựng kế hoạch cai nghiện riêng.

Pháp luật nghiêm khắc với hành vi vi phạm nhưng nhân văn với người đang nỗ lực thay đổi.

Điều còn lại phụ thuộc vào quyết tâm của người cai nghiện, vòng tay của gia đình, sự đồng hành của chính quyền và cơ hội mà doanh nghiệp, cộng đồng trao cho họ.

Một cộng đồng an toàn không phải là cộng đồng đẩy người từng nghiện ra bên ngoài, mà là giúp họ đủ sức sống không ma túy.

Nhà nước bảo đảm ăn, mặc và đồ dùng sinh hoạt; định mức tiền ăn hằng tháng bằng 0,8 mức lương cơ sở, được ăn thêm vào dịp lễ, tết. Người cai nghiện được điều trị cắt cơn, giải độc kết hợp tư vấn tâm lý, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng; được học văn hóa, học nghề, tham gia văn hóa, văn nghệ, thể thao và được cấp chứng chỉ nghề.

Bên cạnh đó, lao động trị liệu cũng được quy định rõ. Mục tiêu là phục hồi sức khỏe, rèn luyện kỷ luật và tinh thần tự lập, với thời gian không quá 8 giờ/ngày và 48 giờ/tuần. Đặc biệt, người cai nghiện được hưởng kết quả lao động của mình.

Song song đó, gia đình vẫn là điểm tựa, người cai nghiện được gặp thân nhân mỗi tuần một lần, mỗi lần không quá 45 phút, tối đa 3 người và liên lạc qua điện thoại hoặc kết nối hình ảnh.

Trong 30 ngày trước khi hoàn thành chương trình, họ được chuẩn bị tái hòa nhập, được tư vấn phòng, chống tái nghiện, hướng dẫn kỹ năng từ chối ma túy, xây dựng kế hoạch việc làm phù hợp sức khỏe và tay nghề.

Với người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, Nhà nước hỗ trợ kinh phí. Người thực hiện 3 giai đoạn đầu tại các đơn vị cung cấp dịch vụ, tối thiểu 3 tháng 12 ngày, được hỗ trợ bằng 1 lần mức lương tối thiểu. Nếu thực hiện tối đa 3 giai đoạn tại cơ sở công lập thì được hỗ trợ toàn bộ kinh phí.

“Người cai nghiện có quyền được điều trị, chăm sóc, nhưng cũng có nghĩa vụ chủ động hợp tác: Trung thực về tình trạng sử dụng ma túy, tuân thủ hướng dẫn chuyên môn, chấp hành nội quy. Cán bộ chỉ có thể hỗ trợ, người quyết định thay đổi vẫn là chính họ”, Thượng tá Võ Thành Long khẳng định.

TIẾP SỨC NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN

Điểm mới nổi bật khác là chuyển từ “quản lý sau cai nghiện” sang “quản lý, hỗ trợ sau cai nghiện tại nơi cư trú”. Người sau cai nghiện được tư vấn, trợ giúp tâm lý, hướng dẫn thủ tục cư trú, căn cước, lý lịch tư pháp; được hỗ trợ vay vốn, học nghề, giới thiệu việc làm. Hồ sơ quản lý ghi nhận cả kết quả xét nghiệm, tư vấn phòng ngừa tái nghiện lẫn việc học nghề, vay vốn và tham gia hoạt động xã hội.

Việc làm, vốn vay là điểm tựa để người cai nghiện không tái nghiện.

Bên cạnh đó là biện pháp giám sát điện tử đối với người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, người điều trị thay thế và người sau cai nghiện.

Qua phần mềm quản lý, Công an cấp xã nắm được hành trình di chuyển và kịp thời nhắc nhở, cảnh báo. Thiết bị còn giúp người đeo tự ý thức kiểm soát hành vi, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Phát, Phó Trưởng Công an phường Long Thuận, cho biết: “Giám sát và xét nghiệm định kỳ không chỉ để phát hiện vi phạm. Quan trọng hơn là phát hiện sớm nguy cơ tái sử dụng chất gây nghiện để tư vấn, can thiệp kịp thời. Đơn vị quản lý để hỗ trợ nhằm nắm hoàn cảnh từng người; phối hợp với gia đình, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh để giúp họ có việc làm, có vốn, có niềm tin”.

Gia đình và cộng đồng giữ vai trò đặc biệt, đồng chí Đinh Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường Long Thuận, chia sẻ: “Người sau cai nghiện rất cần lời động viên đúng lúc. Gia đình không nên nhắc lại lỗi lầm cũ hay nhìn họ bằng ánh mắt nghi ngờ. Hãy quan tâm, đồng hành, kịp thời nhận ra những thay đổi bất thường về tâm lý, các mối quan hệ để cùng giúp họ đứng vững. Cộng đồng không kỳ thị nhưng cũng không buông lỏng, giúp đỡ đi đôi với nhắc nhở chấp hành pháp luật”.

Việc làm và sinh kế là yếu tố then chốt để phòng ngừa tái nghiện. Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 3-3-2026 của Thủ tướng Chính phủ cho phép người sau cai nghiện từ đủ 12 tuổi trở lên được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để học nghề trình độ sơ cấp hoặc dưới 3 tháng, hoặc sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Mức vay học nghề tối đa bằng mức cho vay học sinh, sinh viên, hiện là 4 triệu đồng/tháng.

Mức vay sản xuất, kinh doanh tối đa 200 triệu đồng/người, thời hạn tối đa 120 tháng. Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng tối thiểu 10% lao động là người sau cai được vay đến 2 tỷ đồng/cơ sở.

Điều kiện vay thuận lợi, người sau cai nghiện không phải thế chấp tài sản, lãi suất bằng mức cho vay hộ nghèo và được tiếp cận nguồn vốn trong vòng 10 năm kể từ ngày có quyết định quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú. Việc gắn nguồn vốn với danh sách quản lý của Công an cấp xã và xác nhận của UBND cấp xã giúp vốn đến đúng người, đúng thời điểm.

Để chính sách đi vào cuộc sống, đơn vị cho vay tiếp tục phối hợp với Công an, chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở để hướng dẫn thủ tục, theo dõi việc sử dụng vốn, bảo đảm vốn vay của người sau cai nghiện phát huy hiệu quả.

Công an cấp xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các đoàn thể theo dõi việc sử dụng vốn ít nhất 2 lần/tháng nhằm nắm tình hình sản xuất, kinh doanh của người vay, kịp thời phát hiện vốn dùng sai mục đích hoặc nguy cơ vi phạm pháp luật để hỗ trợ, ngăn ngừa.