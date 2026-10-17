Giúp người lầm lỡ ổn định cuộc sống

Hỗ trợ sinh kế

Buổi sáng, chị N.T.K.H. (33 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) phụ mẹ bày biện đồ dùng của gánh bún bò trước sân nhà, rồi đẩy xe bán nước giải khát ra cửa. Gần 3 tháng nay, việc bán nước giúp chị có thêm thu nhập, đỡ đần chi phí sinh hoạt cho gia đình.

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Thạnh Mỹ Tây thăm, động viên chị N.T.K.H. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Chị H. trở về nhà sau thời gian chấp hành cai nghiện bắt buộc. Mẹ chị H. mừng vì con trở về nhưng lo con chưa có việc làm, dễ bị lôi kéo trở lại con đường cũ. Thấy con chăm chỉ phụ việc và muốn có xe bán nước để kiếm thêm thu nhập, bà tin con đang tìm cách tự lập. Tuy nhiên, gánh bún bò chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt, bà chưa có tiền mua phương tiện cho con.

Tháng 7-2026, sau khi khảo sát 22 phụ nữ đang trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thạnh Mỹ Tây trao tặng chị H. chiếc xe bán nước giải khát, đồng thời hỗ trợ nguồn hàng ban đầu.

Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thạnh Mỹ Tây, cho biết, hội tiếp tục duy trì, mở rộng mô hình và kết nối các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt, phụ nữ hoàn lương có phương tiện mưu sinh.

Ở phường Phú Thuận, bà N.N.T. (43 tuổi, ngụ khu phố 29) gặp khó khăn khi làm thủ tục hành chính sau khi chấp hành xong án phạt tù, nhất là các thủ tục trên môi trường số.

Công an phường cử người hướng dẫn bà hoàn thiện giấy tờ tùy thân, phổ biến quy định mới và kết nối, giới thiệu việc làm tại một cảng đóng tàu trên địa bàn. Hiện cuộc sống bà T. đã dần ổn định.

Theo thông tin từ UBND phường Phú Thuận, địa phương có 49 người chấp hành xong án phạt tù. Qua rà soát, 18 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn do chưa có việc làm, có việc làm nhưng không ổn định hoặc mắc bệnh.

Công an phường tham mưu triển khai mô hình “5+1 giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”, đồng thời phối hợp hỗ trợ thủ tục pháp lý, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và khảo sát nhu cầu vay vốn. 5 trường hợp có nhu cầu vay vốn đã được lập danh sách gửi Ngân hàng Chính sách xã hội để được hướng dẫn thủ tục.

Đồng hành từ cơ sở

Tại phường Phú Định, mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi trên địa bàn phường Phú Định trong tình hình mới” đang quản lý 150 trường hợp tái hòa nhập cộng đồng. Trong số này, 127 người đã ổn định cuộc sống, còn 23 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn về ma túy, Đảng ủy phường Phú Định ban hành nghị quyết đổi mới, nâng cao chất lượng mô hình nói trên.

Địa phương tổ chức gặp gỡ, đối thoại để nắm tình hình, kết nối đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và trao quà hỗ trợ. Phường vừa trao phương tiện sinh kế trị giá 24 triệu đồng cho một người hoàn lương có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Định, địa phương phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh để hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm và kết nối vốn vay ưu đãi. Phường cũng số hóa dữ liệu quản lý, tăng cường trao đổi thông tin giữa lực lượng chuyên trách và khu phố, bảo đảm tính chính xác, kịp thời, bảo mật.

Ở phường Đông Hòa, thanh niên sau cai nghiện hoặc chấp hành xong án phạt tù được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng thông qua Câu lạc bộ “Vì ngày mai tươi sáng”. Trong chương trình “Vì ngày mai tươi sáng - Kết nối yêu thương” mới đây, các thanh niên được lực lượng công an phổ biến kiến thức pháp luật, được Ngân hàng Chính sách xã hội tư vấn chính sách vay vốn; đồng thời được ban chủ nhiệm câu lạc bộ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để định hướng hỗ trợ phù hợp.

Bà Bùi Lê Đông Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hòa, Bí thư Đoàn phường Đông Hòa, thông tin, thời gian tới, câu lạc bộ sẽ tiếp tục kết nối doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức, cá nhân để mở rộng cơ hội việc làm, tạo sinh kế cho thanh niên sau cai nghiện hoặc chấp hành xong án phạt tù.

Việc hỗ trợ sát với hoàn cảnh, nhu cầu của từng người sẽ giúp những trường hợp còn khó khăn có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, từng bước hòa nhập cộng đồng.

Tăng mức vay vốn dành cho người chấp hành xong án phạt tù Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 20-11-2026) sửa đổi, bổ sung chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Theo đó, mức vốn cho vay tối đa để đào tạo nghề là 10 triệu đồng/tháng/người. Mức vốn cho vay để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm tối đa là 200 triệu đồng/người. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù, mức cho vay tối đa là 10 tỷ đồng/dự án và không quá 200 triệu đồng/người lao động tại cơ sở. Thời gian từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 10 năm.