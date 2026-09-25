Giúp người dân vùng biên, vùng khó khăn thoát nghèo
Ở khu vực biên giới, vùng sâu vùng xa của tỉnh Lào Cai, nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đã được bộ đội biên phòng hỗ trợ cây, con giống, được vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư mở rộng sản xuất, tạo việc làm và từng bước ổn định cuộc sống.
Từ những sự hỗ trợ tích cực của bộ đội biên phòng và các khoản vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội, người dân có thêm nguồn lực để tự tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và chủ động hơn trên hành trình thoát nghèo.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/giup-nguoi-dan-vung-bien-vung-kho-khan-thoat-ngheo-post1388805.html