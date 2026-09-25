Giúp người dân vùng biên, vùng khó khăn thoát nghèo

Chương trình Đối thoại văn hóa và tri thức 2026 với chủ đề “Ode to Peace" (tạm dịch "Giai điệu hòa bình") diễn ra ngày 22/9 tại Athens, Hy Lạp, mở ra một không gian đối thoại và hợp tác giữa các tổ chức thuộc phong trào UNESCO phi chính phủ của Việt Nam, châu Âu và Bắc Mỹ trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và bảo tồn di sản.