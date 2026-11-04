Giúp người dân ven biển an cư, lạc nghiệp

Cuộc sống mới nơi khu tái định cư

Là địa phương chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng sạt lở ven biển, thiên tai, sóng to, gió giật mạnh, thời gian qua, Cà Mau đầu tư xây dựng nhiều khu tái định cư, khu dân cư xen ghép. Chỉ tính riêng giai đoạn 2021-2025, đã bố trí, sắp xếp ổn định 998 hộ, trong đó 935 hộ vùng thiên tai.

Có bờ biển dài, với 7 ấp ven biển, dân cư đông, xã Ðá Bạc đối mặt thách thức lớn ảnh hưởng từ các loại hình thiên tai. Trên địa bàn xã có 2 khu tái định cư được đầu tư và đưa vào sử dụng với hơn 450 nền, đến nay chính quyền địa phương đã bố trí 371 nền cho người dân hoàn cảnh khó khăn, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, từng bước giúp bà con có cuộc sống ổn định hơn.

Khai thác thuỷ sản là ngành kinh tế quan trọng của xã Ðá Bạc.

Kể từ khi được bố trí vào khu dân cư xen ghép Sào Lưới, gia đình anh Huỳnh Minh Thành (ấp Sào Lưới A, xã Ðá Bạc) gồm 6 nhân khẩu có cuộc sống ngày càng ổn định.

"Ở đây, giao thông thuận tiện, đường không bị ngập do triều cường; điện, nước sinh hoạt đầy đủ. Gia đình mở tiệm tạp hoá nhỏ, bán cho bà con trong khu dân cư, tuy thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ chăm lo con ăn mặc, học hành. Vợ con ở nhà có cuộc sống ổn định, tôi thêm an tâm khi đi biển", anh Thành chia sẻ.

Cùng ấp Sào Lưới A, cách nhà anh Thành không xa, gia đình anh Phan Văn Tý, an cư hơn 3 năm qua kể từ khi được bố trí vào đây ở.

Anh Tý nhớ lại: "Lúc trước, cả gia đình 4 người chen chúc trong căn nhà chưa đầy 30 m2 ven đê biển Tây, vừa đối mặt nguy hiểm thiên tai, vừa vi phạm hành lang an toàn đê. Giờ đây, cuộc sống an toàn hơn, không còn nơm nớp lo sợ mưa gió. Tôi làm nghề gỡ lưới thuê, mỗi ngày kiếm được 150-200 ngàn đồng, cũng đủ bữa ăn, trang trải chi phí gia đình".

Khi 2 khu tái định cư hoàn thành, bố trí các hộ dân vào ở, bà con rất phấn khởi vì có chỗ ở ổn định, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.

Ông Nguyễn Cảnh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Ðá Bạc, cho biết.

Việc bố trí tái định cư không chỉ giúp người dân có cuộc sống ổn định, thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo, mà còn giảm áp lực lên đê, rừng phòng hộ ven biển.

Đời sống người dân ven biển luôn đối mặt nguy cơ thiên tai sạt lở.

Gắn sinh kế với bảo vệ nguồn lợi

Ðời sống phần lớn người dân ven biển gắn liền với nghề đánh bắt và nuôi thuỷ sản. Những năm qua, tỉnh tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ giao thông, điện, trường cho đến các khu tái định cư, từng bước giúp bà con ổn định cuộc sống, an tâm lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, tiến tới lạc nghiệp.

Sau an cư, nhiều phương án thí điểm chuyển đổi nghề, tạo việc làm, phát triển nghề nuôi biển, cùng các dự án bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, môi trường, hệ sinh thái được triển khai, hướng tới mục tiêu giúp cư dân ven biển có cuộc sống ngày càng phát triển và bền vững hơn.

Hình thành các tổ đồng quản lý, quản lý dựa vào cộng đồng, tổ giám sát IUU, tổ hợp tác trong hoạt động khai thác hải sản kết hợp bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản là giải pháp nhiều địa phương đang triển khai, nhằm tiến tới phát triển nghề biển bền vững, tạo sinh kế lâu dài cho ngư dân.

Tại ấp Kinh Hòn Bắc, xã Ðá Bạc, ông Huỳnh Văn Kiệt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Quyết Tâm, là một trong những người tiên phong nuôi thuỷ sản lồng bè. Theo ông Kiệt, môi trường nơi đây phù hợp nuôi cá bớp, hàu, vòm và nhiều loài cá khác. Hiện hợp tác xã có 12 xã viên đang nuôi 29 lồng bè và khoảng 56-57 mùng. Bà con tiếp tục có nhu cầu phát triển nghề nuôi.

Phó Chủ tịch UBND xã Ðá Bạc Nguyễn Cảnh Hạnh thông tin: "Ðịa phương đẩy mạnh tuyên truyền người dân khai thác gắn với bảo vệ nguồn lợi, bảo vệ môi trường ven biển. Thời gian tới, chúng tôi phối hợp các ngành chức năng tiếp tục tìm giải pháp giúp bà con khu tái định cư có sinh kế phát triển hơn, không rơi vào diện hộ nghèo, cận nghèo".

Thời gian qua, chính quyền xã Ðá Bạc triển khai nhiều giải pháp tạo việc làm cho bà con ven biển, nâng cao đời sống người dân.

Qua rà soát, hiện toàn tỉnh còn hơn 3.200 hộ dân đang sinh sống tại các vùng thiên tai, khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ cần tiếp tục được bố trí, sắp xếp.

Theo đó, tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư khoảng 10 dự án với 14 điểm, khu dân cư giai đoạn đến năm 2030, để bố trí, sắp xếp cho hơn 2.600 hộ dân, giúp bà con có nơi ở an toàn, ổn định./.