Giúp người dân tăng kỹ năng ứng phó khi có sự cố cháy

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai phương tiện, phun nước dập tắt đám cháy giả định tại chung cư Anland Premium

Tại chương trình, cán bộ Cảnh sát PCCC&CNCH phổ biến các quy định pháp luật, hướng dẫn nhận diện nguy cơ cháy, nổ tại căn hộ, tầng hầm và khu vực thương mại, dịch vụ; đặc biệt lưu ý việc sử dụng thiết bị điện, nguồn nhiệt và sạc phương tiện xe điện. Cư dân được hướng dẫn cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”, khai báo thông tin trên hệ thống dữ liệu PCCC và sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Với phương châm “tuyên truyền đi đôi với thực hành”, lực lượng chức năng tổ chức thực tập phương án giả định xảy ra cháy tại khu vực thương mại, dịch vụ tầng 1. Lực lượng PCCC cơ sở và cư dân thực hành xử lý ban đầu, tổ chức thoát nạn, phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai chữa cháy, cứu người bị nạn; qua đó nâng cao khả năng phối hợp theo phương châm “4 tại chỗ”.

Người dân thực hành sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy giả định

Trước đó, tại Trường mầm non Hoa Anh Đào Montessori, số 430 Vạn Phúc, phường Hà Đông, Đội CC&CNCH khu vực số 15 phối hợp với Đội CC&CNCH khu vực số 4 và nhà trường tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, thực tập phương án PCCC&CNCH cho 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 220 học sinh.

Tại đây, cán bộ Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn giáo viên kỹ năng báo cháy qua số 114, sử dụng bình chữa cháy xách tay và tổ chức sơ tán trẻ an toàn. Đặc biệt, các em nhỏ được trực tiếp thực hành xếp hàng theo cô giáo, cúi thấp người, che mũi, miệng và di chuyển theo lối thoát nạn; ghi nhớ không chen lấn, quay lại lấy đồ hoặc trốn khi xảy ra cháy.

Giáo viên và học sinh Trường mầm non Hoa Anh Đào Montessori thực hành kỹ năng thoát nạn theo hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH

Trong phần thực tập, tình huống giả định cháy tại văn phòng tầng 1 do chập điện, có 1 người mắc kẹt. Lực lượng PCCC cơ sở tổ chức xử lý ban đầu, sơ tán học sinh; hai Đội CC&CNCH khu vực số 4 và số 15 huy động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ triển khai cứu người bị nạn, khống chế và dập tắt đám cháy giả định theo phương án.

Thông qua các hoạt động, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH góp phần nâng cao kỹ năng phòng ngừa, thoát nạn và xử lý sự cố cho người dân, giáo viên, học sinh; đồng thời củng cố khả năng phối hợp giữa lực lượng chuyên nghiệp với lực lượng tại chỗ, chủ động bảo đảm an toàn PCCC tại các khu dân cư và cơ sở giáo dục.