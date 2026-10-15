Giúp người dân nước bạn Lào khắc phục hậu quả mưa lũ

Trao tặng vật tư, hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu cho chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào. Ảnh: TTXVN phát

Đoàn công tác của thành phố Huế đã trao tặng nhân dân huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông 5 tấn gạo cùng các vật tư, hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng trị giá 300 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND thành phố Huế.

Phát biểu tại buổi trao hỗ trợ, Đại tá Ngô Đoàn Long, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ, động viên chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm, nỗ lực vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả mưa lũ, từng bước ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Trao tặng vật tư, hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu cho chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào. Ảnh: TTXVN phát

Trung tá Sêng-Thông Kệt-Kon-Bun, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của UBND thành phố Huế và Bộ đội Biên phòng thành phố đối với chính quyền và nhân dân địa phương. Thời gian qua, tỉnh Sê Kông nói chung và các bản giáp biên thuộc huyện Kà Lừm nói riêng đã nhận được nhiều sự hỗ trợ thiết thực từ thành phố Huế và lực lượng Bộ đội Biên phòng góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Huyện Kà Lừm là địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh Sê Kông. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nương rẫy. Đợt mưa lũ, sạt lở trong tháng 8/2026 đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương. Hoạt động hỗ trợ thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia của chính quyền và nhân dân thành phố Huế đối với người dân nước bạn Lào khi gặp khó khăn do thiên tai; qua đó, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó, hợp tác giữa thành phố Huế và tỉnh Sê Kông nói riêng.