Giúp người dân nâng cao cảnh giác, phòng chống tội phạm mua bán người

Đại biểu ngành công an và cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân tham dự hội nghị tuyên truyền về phòng, chống mua bán người.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đến từ Công an tỉnh Cà Mau và các sở, ngành liên quan đã phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau Trần Hoàng Lộc giới thiệu những nội dung trọng tâm của Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024.

Các báo cáo viên đồng thời thông tin về tình hình, phương thức và thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm mua bán người, trong đó có thủ đoạn lợi dụng hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; việc cho, nhận con nuôi; nhu cầu hiến, ghép tạng và hoạt động khai thác thuỷ sản để thực hiện hành vi mua bán người, cưỡng bức lao động.

Thiếu tá Phạm Văn Út Chính, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Cà Mau). trình bày chuyên đề tại hội nghị.

Bên cạnh đó, hội nghị còn chiếu phim tư liệu và giải đáp các tình huống thực tế, giúp cán bộ, đoàn viên, người lao động, học sinh, sinh viên, người dân trang bị kỹ năng tự bảo vệ và nâng cao cảnh giác trước các nguy cơ, đồng thời tích cực tuyên truyền trong gia đình, cộng đồng.

Các đại biểu xem phim tư liệu tuyên truyền về phòng, chống mua bán người do Bộ Công an và Công an tỉnh Cà Mau thực hiện.

Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo, người dân cần thận trọng trước các lời mời chào "việc nhẹ lương cao" nhưng thông tin không rõ ràng; chủ động kiểm chứng thông tin về đơn vị tuyển dụng; tuyệt đối không giao giấy tờ tuỳ thân cho người không đáng tin cậy và không đi theo lời dụ dỗ của các đối tượng nghi vấn.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ Tổng đài quốc gia phòng, chống mua bán người 111.

Trung tá Hoàng Nam Dương, Phó Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Cà Mau), kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước các phương thức và thủ đoạn tinh vi của tội phạm mua bán người.

Thời gian tới, Công an tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân./.