Giúp người dân đoàn tụ gia đình sau 10 năm thất lạc
Quá trình TTKS địa bàn, Công an xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) phát hiện một người đàn ông có họ tên, đặc điểm và địa chỉ cư trú trùng khớp với ông Thân Trung Nhân (1977, trú xã Tây Sơn, Gia Lai), bị thất lạc gia đình từ năm 2016.
Công an xã Kim Ngân đã chủ động xác minh nhân thân và làm rõ người đàn ông nói trên chính là ông Thân Trung Nhân. Với sự giúp đỡ tận tình của UBND xã và Công an xã Kim Ngân, ngày 6-10, gia đình đã đến Công an xã Kim Ngân để làm việc và đón ông Nhân về. Được biết, năm 2016, ông Nhân đi làm công nhân tại một doanh nghiệp xi măng ở tỉnh Quảng Nam rồi sau đó gia đình mất liên lạc. Trong 10 năm qua, gia đình nhiều lần tìm nhưng không có kết quả, cho đến khi được Công an xã Kim Ngân phát hiện, giúp đỡ.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/giup-nguoi-dan-doan-tu-gia-dinh-sau-10-nam-that-lac-post359109.html