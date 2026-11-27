Người cao tuổi trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa được đoàn viên thanh niên hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận các tiện ích số. (Ảnh: H. Duy)

Từ thao tác nhỏ đến khả năng làm chủ công nghệ

Ở tuổi 70, bà Lê Thị Thanh (xã Thanh Trì, Hà Nội) đang dần làm quen với chiếc điện thoại thông minh và những tiện ích mà công nghệ mang lại. Từ chỗ chủ yếu dùng điện thoại để nghe, gọi, bà bắt đầu tìm hiểu các ứng dụng, học cách thực hiện những thao tác trên môi trường trực tuyến. Với bà, mỗi thao tác mới đều là một bước làm quen với cách thức sinh hoạt đang ngày càng gắn với công nghệ.

“Điện thoại thông minh có nhiều tiện ích, giúp chúng tôi liên lạc với con cháu, cập nhật tin tức, tra cứu sức khỏe và sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Nhưng tuổi cao, tiếp cận công nghệ không dễ. Những thao tác như cài đặt ứng dụng, đăng nhập hay thanh toán trực tuyến đôi khi vẫn khiến chúng tôi lúng túng”, bà Thanh cho biết.

Trước nhu cầu đó, thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận công nghệ, từng bước hình thành kỹ năng sử dụng các dịch vụ số và bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Tại xã Quảng Bị, cách làm này được cụ thể hóa qua lớp học “Công dân số bạc” tổ chức tại thôn An Hiền. Khai giảng từ tháng 3-2026 tại Nhà văn hóa thôn, lớp học trang bị những kiến thức, kỹ năng công nghệ cơ bản, giúp người cao tuổi từng bước làm quen với các tiện ích số.

Ông Trần Quang Huy, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn An Hiền (xã Quảng Bị) cho biết, tại lớp học, các học viên được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, gọi điện, nhắn tin, gọi video, chụp và chia sẻ hình ảnh; truy cập internet, tìm kiếm thông tin, sử dụng mạng xã hội an toàn. Các nội dung thiết thực khác như sử dụng VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, đặt dịch vụ trực tuyến và nhận diện nguy cơ lừa đảo cũng được đưa vào chương trình.

Lớp học “Công dân số bạc” tổ chức tại thôn An Hiền. Ảnh: PV

Điểm đáng chú ý là phương pháp “cầm tay chỉ việc”, tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ từng nhóm học viên, hướng dẫn thao tác ngay trên điện thoại cá nhân. Nhờ đó, người cao tuổi có thể thực hành tại chỗ, hỏi lại những nội dung chưa rõ và từng bước hình thành kỹ năng sử dụng công nghệ.

Không chỉ tổ chức lớp học tập trung, hoạt động phổ cập kỹ năng số còn được triển khai tại các khu dân cư. Tại tổ dân phố 14, phường Ô Chợ Dừa, ông Phạm Văn Hà, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi, cho biết người cao tuổi tại địa bàn còn hạn chế về nhận thức và kỹ năng tiếp cận công nghệ số; không phải ai cũng có điện thoại thông minh để sử dụng các ứng dụng, dịch vụ trực tuyến.

Trước thực tế đó, Công an phường Ô Chợ Dừa và Đoàn Thanh niên phường đã phối hợp với Hội Người cao tuổi tổ chức các buổi hướng dẫn tại nhà sinh hoạt cộng đồng. Người có điện thoại thông minh được hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng; người chưa có thiết bị có thể quan sát trên màn hình, theo dõi thao tác để học hỏi theo hình thức “bình dân học vụ số”. Khi gặp khó khăn, người cao tuổi có thể hỏi con cháu, cảnh sát khu vực hoặc chi hội trưởng người cao tuổi.

Theo ông Hà, hoạt động này còn được lồng ghép với những công việc cụ thể như làm sạch dữ liệu về nhà đất, triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi. Đây là những nội dung có ứng dụng công nghệ số, được người dân đồng thuận và cũng là dịp để họ tiếp cận công nghệ thông qua những công việc thiết thực.

Hòa nhập đời sống số phải đi cùng an toàn số

Cùng với khó khăn trong tiếp cận công nghệ, nguy cơ bị lừa đảo trên không gian mạng cũng là vấn đề đáng quan tâm đối với người cao tuổi. Theo ông Phạm Văn Hà, các đối tượng xấu thường nhắm đến người lớn tuổi, nhất là những người có tiền tiết kiệm, thông qua các cuộc gọi mời chào đi du lịch, mua sản phẩm công nghệ, thực phẩm chức năng phục vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp. Một số trường hợp còn giả danh công an, thông báo người thân vi phạm pháp luật rồi yêu cầu giữ bí mật.

Tại tổ dân phố 14, công tác tuyên truyền, nhắc nhở người cao tuổi cảnh giác trước những thủ đoạn này được thực hiện thường xuyên với sự phối hợp của Công an phường và các tổ chức ở khu dân cư. Người cao tuổi được khuyến cáo thận trọng với những cuộc gọi từ số lạ, không làm theo yêu cầu chưa được xác minh. Khi gặp tình huống đáng ngờ, họ có thể liên hệ cán bộ khu dân cư để hỏi lại, kiểm chứng thông tin.

Ông Hà kể, có trường hợp bà Phạm Thị Nữ nhận được cuộc gọi thông báo con đang ở nước ngoài, nhờ chuyển một phần hàng liên quan đến thực phẩm chức năng. Nhờ đã được tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng tránh lừa đảo, bà Nữ cảnh giác, không làm theo yêu cầu và sau đó kể lại sự việc. Theo ông, đây là một ví dụ cho thấy việc trang bị kỹ năng nhận diện thủ đoạn lừa đảo đã giúp người cao tuổi chủ động bảo vệ mình trước những tình huống phát sinh trên không gian mạng.

Người cao tuổi cần được hướng dẫn không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng; không truy cập đường link không rõ nguồn gốc, không cài đặt ứng dụng theo yêu cầu của người lạ và không chuyển tiền khi chưa xác minh danh tính, mục đích của người đề nghị. Khi nhận được cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng hoặc người thân cần hỗ trợ khẩn cấp, cần bình tĩnh kiểm chứng thông tin, hỏi ý kiến gia đình trước khi thực hiện giao dịch.

Nhằm mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ cho người dân, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện cơ chế và mạng lưới hỗ trợ chuyển đổi số từ cơ sở. Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ người dân đào tạo, hướng dẫn kỹ năng số cơ bản, trong đó có người cao tuổi. Tiếp đó, Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND ngày 15-7-2026 quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ Chuyển đổi số cộng đồng giai đoạn 2026-2030, tạo thêm cơ sở để duy trì lực lượng trực tiếp hướng dẫn người dân tại khu dân cư.

Có thể thấy, những lớp học kỹ năng số cùng sự đồng hành của cộng đồng, gia đình đang giúp người cao tuổi từng bước thu hẹp khoảng cách số, tự tin tiếp cận tiện ích công nghệ và chủ động bảo vệ mình trên không gian mạng.