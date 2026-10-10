Giúp người cao tuổi an cư

Thực hiện các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi (NCT) có hoàn cảnh khó khăn, các cấp hội NCT đã phối hợp, vận động các nguồn lực hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hội viên. Qua đó, giúp NCT ổn định cuộc sống và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Chung tay xây mái ấm

Cuối tháng 9-2026, Hội NCT tỉnh tổ chức khởi công xây dựng 2 căn nhà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi gia đình được trao 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở từ nguồn kinh phí do Câu lạc bộ NCT tỉnh hỗ trợ. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần giúp NCT khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống.

Gia đình bà Trần Thị Rỡ (thôn Phú Lộc Tây 1, xã Diên Khánh) là 1 trong 2 trường hợp được hỗ trợ. Căn nhà bà Rỡ sinh sống đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều bức tường bị nứt, không đảm bảo an toàn. Bà Rỡ tuổi cao, không còn khả năng lao động, không có thu nhập; người con trai sống cùng cũng mắc bệnh, việc làm không ổn định nên gia đình gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Hội NCT xã Diên Khánh đã đề xuất Hội NCT tỉnh hỗ trợ kinh phí giúp bà Rỡ xây nhà.

Hội Người cao tuổi tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình bà Trần Thị Rỡ (thứ 2 từ phải qua).

Trước khi lập danh sách đề nghị, Hội NCT xã đã phối hợp với các chi hội rà soát, nắm bắt hoàn cảnh những hội viên khó khăn về nhà ở. Sau đó, hội trực tiếp khảo sát, tìm hiểu điều kiện thực tế của gia đình bà Rỡ và báo cáo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã để thống nhất danh sách, đề xuất Hội NCT tỉnh xem xét hỗ trợ. Tuy nhiên, gia đình bà Rỡ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng đối ứng kinh phí nên khoản hỗ trợ 50 triệu đồng từ Hội NCT tỉnh chưa đủ để xây nhà. Do đó, Hội NCT xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ thêm 50 triệu đồng.

Từ sự chung tay của các cấp hội, địa phương và cộng đồng, gia đình bà Rỡ có đủ kinh phí xây căn nhà mới có diện tích 35m², kết cấu nhà cấp 4 gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, mái lợp tôn, nền lát gạch men; nhà vệ sinh cũng được xây mới. “Nhờ Hội NCT tỉnh và địa phương hỗ trợ kinh phí, tôi mới có điều kiện xây dựng lại căn nhà. Tôi rất mừng vì sắp có nhà mới kiên cố, an toàn để ở, mẹ con tôi có thể yên tâm sinh sống, nhất là khi mùa mưa bão đến”, bà Rỡ chia sẻ.

Căn nhà mới của gia đình bà Rỡ đang được khẩn trương thi công.

Theo ông Trương Hùng Sang - Chủ tịch Hội NCT xã Diên Khánh, trên địa bàn xã có khoảng 10 trường hợp NCT có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ về nhà ở. Thời gian qua, hội đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động nguồn lực xây dựng 5 căn nhà cho hội viên và thời gian tới sẽ tiếp tục hỗ trợ các trường hợp còn lại.

Hội Người cao tuổi tỉnh trao kinh phí xây dựng nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Qui (thứ 3 từ trái qua).

Gia đình bà Nguyễn Thị Qui (thôn Sông Cầu, xã Khánh Vĩnh) cũng được hỗ trợ kinh phí xây nhà đợt này. Bà Qui bị khuyết tật ở chân, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Chồng bà từng bị tai biến nên việc đi lại gặp khó khăn. Vợ chồng bà chưa có nhà ở, hiện sống tạm trong một căn chòi lợp tôn, không có vách ngăn kiên cố của người dân cho mượn. Hằng ngày, vợ chồng bà vừa trông đất cho người dân vừa bán tạp hóa và chăn nuôi thêm gà, vịt để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Được Hội NCT tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình bà Qui sử dụng để mua vật liệu xây dựng căn nhà rộng 38m², đồng thời đối ứng thêm kinh phí để hoàn thiện công trình. “Được nhận hỗ trợ kinh phí xây nhà ở, tôi rất mừng. Trước đây, vợ chồng tôi sống trong căn chòi tạm bợ, giờ có điều kiện xây được căn nhà mới, kiên cố thì yên tâm hơn nhiều”, bà Qui chia sẻ.

Tiếp sức cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Thời gian qua, công tác chăm lo hỗ trợ cho NCT có hoàn cảnh khó khăn đã được các cấp hội triển khai thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực như: Tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà ở từ các nguồn kinh phí được tài trợ… Giai đoạn 2021 - 2025, các cấp hội đã phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, địa phương và mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây dựng 875 căn nhà cho hộ gia đình có NCT với tổng trị giá 43,7 tỷ đồng. Những căn nhà được xây dựng, sửa chữa không chỉ giúp NCT có hoàn cảnh khó khăn có nơi ở an toàn, ổn định mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp hội viên yên tâm hơn trong cuộc sống.

Hội Người cao tuổi tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng nhà ở cho người cao tuổi.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết, thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục rà soát, nắm bắt hoàn cảnh NCT có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những trường hợp chưa có nhà ở hoặc nhà ở xuống cấp để có phương án hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội cùng chung tay hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây dựng nhà ở, giúp NCT có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống.