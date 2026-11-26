Tỷ lệ người bệnh đạt liều duy trì lên tới 93,3% là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng của ngành Y tế địa phương trong việc giữ chân người bệnh, đẩy lùi tệ nạn ma túy và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS.

Thầm lặng giữ nhịp bình yên nơi "cửa ngõ" điều trị

Phòng khám Đa khoa cơ sở 2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đang quản lý và điều trị cho 156 bệnh nhân. Ảnh: Hải Yến/TTXVN

Phòng khám Đa khoa cơ sở 2 (thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình), phường Hoa Lư là nơi đang quản lý và điều trị cho 156 bệnh nhân. Tại đây, công việc của các y, bác sĩ không chỉ dừng lại ở việc khám bệnh, kê đơn mà còn đòi hỏi sự kiên nhẫn và bản lĩnh tâm lý vững vàng.

Bác sĩ Mai Thị Nhung, cán bộ công tác tại Phòng khám Đa khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình tâm sự, đặc thù của bệnh nhân điều trị Methadone là tâm lý dễ bị kích động, nóng nảy do di chứng của quá trình sử dụng ma túy kéo dài. Vào những thời điểm đông người, chỉ cần một chút thiếu kiên nhẫn cũng dễ dẫn đến tình trạng chen lấn, xô đẩy khi xếp hàng. Đã có không ít lần, khu vực cấp phát thuốc trở nên căng thẳng bởi tiếng cãi vã, gây gổ, thậm chí là những lời lẽ thiếu chuẩn mực từ một vài bệnh nhân mất bình tĩnh.

"Trong những tình huống ấy, nếu cán bộ y tế cũng nóng nảy thì mọi chuyện sẽ càng phức tạp. Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau phải giữ thái độ "vừa nhẹ nhàng, mềm mỏng, vừa kiên quyết răn đe". Khi người bệnh bức xúc, mình phải bình tĩnh lắng nghe, giải thích thấu tình đạt lý để hạ nhiệt căng thẳng; nhưng đồng thời cũng phải nghiêm khắc chấn chỉnh những hành vi sai phạm nội quy để giữ gìn kỷ cương chung", bác sĩ Nhung chia sẻ.

Không chỉ đối mặt với áp lực giữ an ninh trật tự, các bác sĩ còn phải chạy đua với tâm lý chủ quan của người bệnh. Nhiều trường hợp sau khi uống thuốc một thời gian, thấy ăn ngủ tốt, sức khỏe hồi phục liền lầm tưởng mình đã "cai" thành công và tự ý bỏ thuốc. Để ngăn chặn nguy cơ tái nghiện, đội ngũ y, bác sĩ luôn tận dụng từng phút thăm khám để trò chuyện, phân tích cặn kẽ lợi ích của việc điều trị bền bỉ, coi sự tiến bộ của từng bệnh nhân là động lực nghề nghiệp.

Chính sự kiên trì ấy đã thắp lên hy vọng cho nhiều cuộc đời tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt. Ông Bùi Văn Long, phường Nam Hoa Lư, một bệnh nhân từng có 20 năm chìm đắm trong ma túy là một ví dụ điển hình. Kể từ khi tìm đến phòng khám này, ông Long tuân thủ nghiêm ngặt lịch uống thuốc hằng ngày. Sức khỏe dần hồi phục, cơ thể khỏe khoắn và không còn bị những cơn thèm thuốc hành hạ, ông Long như được tái sinh. Giờ đây, không chỉ tự tin làm lại cuộc đời, ông còn trở thành "cầu nối" tích cực, dùng chính câu chuyện của bản thân để thuyết phục, vận động những người cùng cảnh ngộ sớm tham gia điều trị Methadone.

Linh hoạt phục vụ, mở rộng truyền thông cộng đồng

Phòng khám Đa khoa cơ sở 2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình luôn cửa mở trước giờ hành chính nhằm thuận tiện cho bệnh nhân uống thuốc trước giờ đi làm. Ảnh: Hải Yến/TTXVN

Để nâng cao chất lượng điều trị trên toàn tỉnh, ngành Y tế Ninh Bình xác định phải đặt sự thuận tiện của người bệnh lên hàng đầu. Bên cạnh việc đưa 5 điểm cấp phát thuốc về tận tuyến xã nhằm rút ngắn quãng đường đi lại cho người dân, các cơ sở điều trị cũng linh hoạt điều chỉnh giờ giấc làm việc. Tại Phòng khám Đa khoa cơ sở 2, cửa phòng khám luôn mở trước giờ hành chính. Việc cấp phát thuốc sớm giúp những bệnh nhân đã có việc làm ổn định kịp uống thuốc trước giờ vào ca, không làm ảnh hưởng đến công việc mưu sinh, từ đó nâng cao tỷ lệ tuân thủ điều trị.

Đánh giá về hướng đi thời gian tới, ông Phan Khắc Lưu, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, bên cạnh việc siết chặt quy trình chuyên môn và nâng cao chất lượng dịch vụ tại 16 cơ sở điều trị, trung tâm sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác truyền thông. Theo đó, trung tâm sẽ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thông qua các hình thức đa dạng như tổ chức mít tinh, truyền thông trực quan và các đội truyền thông lưu động xuống tận cơ sở.

Mục tiêu cốt lõi của chuỗi hoạt động này là giúp người dân hiểu đúng về tính chất nhân văn, hiệu quả của điều trị nghiện bằng Methadone, từng bước xóa bỏ rào cản kỳ thị, phân biệt đối xử trong cộng đồng. Song song với đó, công tác tư vấn cá nhân hóa cho bệnh nhân mới, hỗ trợ tâm lý cho nhóm có nguy cơ bỏ trị và lồng ghép các dịch vụ dự phòng HIV, viêm gan B, C sẽ tiếp tục được chú trọng.

Với những giải pháp đồng bộ và sát thực tiễn, chương trình điều trị Methadone tại Ninh Bình đang thực sự trở thành "chiếc phao cứu sinh" bền vững, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho hàng nghìn gia đình và giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.