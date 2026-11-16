Giúp Mr Pips rửa gần 320 tỷ đồng, Shark Bình lĩnh 10 năm tù

Chiều 16/11, TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết với 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng) bị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt mức án 10 năm tù về tội Rửa tiền.

Đối với hai cấp dưới của Shark Bình tại Công ty Ngân Lượng là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm, HĐXX cùng tuyên phạt mỗi bị cáo 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội danh trên.

Bị cáo Nguyễn Hoà Bình tại toà.

Trước đó, đại diện VKS đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo Bình cùng 2 cấp dưới là đặc biệt nghiêm trọng, gây méo mó thị trường tài chính. Dòng tiền “bẩn” được luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản, chuyển thành tiền mặt hoặc tài sản, làm phát sinh nhiều tầng giao dịch gây khó khăn cho việc xác định nguồn gốc dòng tiền, gây khó khăn cho công tác điều tra tội phạm, thu hồi tài sản phạm pháp, thậm chí phá vỡ trật tự phát triển kinh tế lành mạnh.

Theo đại diện VKS, Shark Bình dù biết các giao dịch liên quan đến nhóm sàn của Mr Pips do hành vi phạm tội mà có, song vẫn có động thái che giấu khi được lực lượng chức năng yêu cầu phối hợp. Vì vậy, cần có hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả đã gây ra, đồng thời có sự phân hóa theo vị trí, vai trò của từng bị cáo.

HĐXX đánh giá cả 3 bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự. Đến cuối năm 2022, các bị cáo đã chủ động dừng lại các hành vi sai phạm. Trong đó, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo của bị cáo Bình; cả hai đều đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Bị cáo Bình cũng đã khắc phục toàn bộ số tiền thu lời bất chính.

Theo cáo trạng, để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có ví Ngân lượng của Shark Bình. Sau đó, nhóm của Nam kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.

Tại Công ty Ngân Lượng, Nguyễn Hòa Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Với những khách hàng lớn hoặc đề nghị áp dụng mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải xin ý kiến của Bình.

Từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng cấp dưới biết rõ các sàn giao dịch DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets do Phó Đức Nam vận hành có dấu hiệu phạm tội, đang bị cơ quan công an xác minh.

Tuy nhiên, để hưởng lợi từ phí giao dịch qua ví Ngân Lượng, Bình vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục vận hành hệ thống. Nguyễn Hòa Bình còn chỉ đạo cấp dưới tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.

Cáo trạng xác định, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng xác minh), đã có 232 bị hại chuyển tổng cộng gần 319 tỷ đồng vào các ví điện tử Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư vào các sàn forex thuộc đường dây lừa đảo.