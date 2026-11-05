Giúp học sinh ứng phó với bạo lực học đường và sử dụng mạng xã hội an toàn

Khi pháp luật trở nên gần gũi với học đường

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc giáo dục pháp luật sớm cho thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chương trình tại Trường trung học cơ sở Trần Duy Hưng được đổi mới hình thức sinh động, thu hút sự tham gia sôi nổi của đông đảo thầy, cô giáo và các em học sinh. Việc phối hợp đưa các chuyên đề pháp luật thiết thực vào trường học sẽ giúp các em học sinh nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật từ những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, xây dựng một môi trường sống và học tập an toàn, lành mạnh.

Các tình huống được dàn dựng trực quan, sinh động dễ dàng tiếp cận và gây hứng thú với các em học sinh. (Ảnh: Phạm Trung)

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm vừa qua, nhằm tôn vinh những đóng góp tích cực và lan tỏa rộng rãi phong trào sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật trên địa bàn phường.

Đại diện Trường trung học cơ sở Trần Duy Hưng tặng hoa cảm ơn cán bộ, giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân. (Ảnh: TDH)

Trang bị "khiên chắn" phòng, chống bạo lực và an toàn mạng

Điểm nhấn thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn thể giáo viên và học sinh là phần chia sẻ chuyên đề về phòng, chống bạo lực học đường và nâng cao kiến thức an toàn mạng do Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Doãn Xuân Hùng, Trưởng khoa Cảnh sát hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân và Thiếu tá, Tiến sĩ Trần Mạnh Cảnh truyền đạt. Những vụ việc thực tế, những bài học cảnh tỉnh cùng cách xử lý tình huống khéo léo đã được các chuyên gia truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu.

Thiếu tá, Tiến sĩ Trần Mạnh Cảnh, Giảng viên chính Khoa Cảnh sát hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân đưa ra những câu hỏi tình huống cho các em học sinh. (Ảnh: TDH)

Trao đổi về ý nghĩa của việc đưa pháp luật vào trường học, Thiếu tá, Tiến sĩ Trần Mạnh Cảnh, Giảng viên chính Khoa Cảnh sát hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân chia sẻ: "Thế hệ trẻ hôm nay đang lớn lên trong không gian số với vô vàn cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn không ít cạm bẫy từ bạo lực học đường và tội phạm mạng. Thông qua những buổi tập huấn trực quan như thế này, chúng tôi không chỉ truyền đạt các điều luật khô khan mà muốn hướng dẫn các em kỹ năng nhận diện nguy cơ, cách tự bảo vệ mình trước những hành vi xâm hại, đồng thời biết sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có trách nhiệm. Sự hứng thú và chăm chú lắng nghe của các em chính là minh chứng cho thấy giới trẻ rất khát khao kiến thức pháp luật, miễn là chúng ta biết cách truyền đạt phù hợp".

Những bài học vỡ lòng về cách ứng xử trên không gian mạng, cách từ chối và tố giác bạo lực học đường đã chạm đến suy nghĩ của rất nhiều học sinh. Em Đỗ Ngọc Phương Linh (học sinh lớp 7A6, Trường trung học cơ sở Trần Duy Hưng) chia sẻ với niềm phấn khởi: "Em cảm thấy rất hào hứng và học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ buổi tuyên truyền hôm nay. Trước đây, em cứ nghĩ pháp luật là những gì rất xa vời, khó hiểu. Nhưng qua sự hướng dẫn của các thầy cô và các cô chú công an, em đã hiểu rõ hơn về tác hại của bạo lực học đường cũng như cách phòng tránh các thông tin xấu độc, lừa đảo trên mạng xã hội. Những kỹ năng này rất thiết thực, giúp chúng em tự tin hơn và biết cách bảo vệ chính mình cũng như bạn bè chung quanh để cùng xây dựng một môi trường học đường thân thiện, an toàn".

Các em hào hứng tham gia trả lời những câu hỏi tình huống trong chương trình. (Ảnh: TDH)