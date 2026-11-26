Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh năm học 2026-2027

Giúp học sinh hiểu mình, hiểu nghề

Ở ngưỡng cửa cuối cấp THPT, chọn ngành học, nghề nghiệp tương lai luôn là nỗi băn khoăn của nhiều học sinh. Không ít em đứng trước nhiều lựa chọn nhưng chưa thực sự hiểu rõ năng lực, sở thích của bản thân cũng như yêu cầu của thị trường lao động.

Tại Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết, chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh năm học 2026 - 2027 với chủ đề “Cùng bạn chọn ngành nghề trong kỷ nguyên số” đã mang đến cho học sinh lớp 12 cơ hội trao đổi trực tiếp với các chuyên gia tâm lý, dự báo nhân lực và đại diện các trường đại học. Những thắc mắc về ngành học, cơ hội việc làm, áp lực thi cử hay xu hướng nghề nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế, luật, kỹ thuật, công nghệ, sức khỏe… được giải đáp cụ thể.

Tại đây, học sinh còn được tham gia các khu vực tư vấn chuyên sâu để tìm hiểu ngành nghề quan tâm. Em Kim Thư, học sinh lớp 12C1 chia sẻ: “Trước đây, em khá băn khoăn khi chọn ngành học. Qua chương trình, em hiểu hơn về năng lực, sở thích của bản thân và có thêm thông tin về ngành đào tạo, nhu cầu việc làm. Em nhận ra chọn nghề cần phù hợp với khả năng, đam mê, thay vì chỉ chạy theo xu hướng hay mong muốn của gia đình”.

Ở Trường THPT Phan Thiết, hoạt động hướng nghiệp được triển khai thông qua việc tích hợp trong các môn học, hoạt động giáo dục và kết nối với cơ sở đào tạo. Theo kế hoạch, ngày 5/12 tới, học sinh khối 12 sẽ tham gia chương trình trải nghiệm, hướng nghiệp tại Trường Đại học Phan Thiết. Các em được tìm hiểu môi trường học tập, ngành đào tạo, nhất là những lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và công nghệ thông tin; giao lưu, trao đổi về cơ hội học tập và việc làm.

Trường Tiểu học và THCS Hàm Thạnh tổ chức hướng nghiệp cho học sinh lớp 9

Mở thêm lựa chọn sau mỗi cấp học

Nếu ở bậc THPT, hướng nghiệp giúp học sinh cân nhắc ngành học và con đường sau tốt nghiệp, thì tại các trường THCS, công tác này được triển khai sớm hơn, nhằm giúp học sinh có sự chuẩn bị trước khi lựa chọn học tiếp THPT hoặc chuyển sang học nghề.

Tại Trường Tiểu học và THCS Hàm Thạnh (xã Hàm Thạnh), nội dung hướng nghiệp được lồng ghép trong môn Công nghệ, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và Giáo dục địa phương. Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu trường nghề, làng nghề để học sinh có thêm cơ hội tiếp cận môi trường lao động thực tế.

Ông Lưu Văn Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hàm Thạnh cho biết: “Nhà trường chú trọng hướng nghiệp sớm cho học sinh, nhất là tại phân hiệu Hàm Cần, nơi có đông học sinh dân tộc thiểu số. Giáo viên phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức họp phụ huynh, cung cấp thông tin về ngành đào tạo, chính sách miễn học phí, học bổng và cơ hội việc làm. Qua đó, giúp học sinh và gia đình có thêm lựa chọn, nhất là những em không có nguyện vọng học tiếp THPT”.

Thực tế cho thấy, hướng nghiệp và phân luồng không phải là vận động học sinh chọn một cấp học hay ngành nghề nhất định. Quan trọng hơn là giúp các em có đủ thông tin, hiểu rõ khả năng của bản thân và cân nhắc lựa chọn phù hợp.

Tinh thần này cũng được thể hiện trong Kế hoạch số 7646/KH-UBND ngày 25/5/2026 của UBND tỉnh về triển khai công tác hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục. Theo kế hoạch, hoạt động hướng nghiệp được thực hiện xuyên suốt từ tiểu học đến THPT, gắn với trải nghiệm thực tế, nhu cầu nhân lực địa phương và sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.

Trường Tiểu học và THCS Hàm Thạnh tổ chức họp phụ huynh để tư vấn về hướng nghiệp, phân luồng sau THCS

Khi được định hướng đúng lúc, tiếp cận thông tin thiết thực và có cơ hội trải nghiệm, mỗi học sinh sẽ có thêm hành trang để lựa chọn con đường phù hợp. Bởi chọn nghề không chỉ là chọn một công việc cho tương lai, mà còn là chọn cách phát huy năng lực, nuôi dưỡng đam mê và tạo dựng cuộc sống bằng chính khả năng của mình.