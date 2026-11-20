VKSND khu vực 1, tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp tổ chức phiên tòa giả định tại Trường THCS Nghĩa Lộ. Tình huống được lựa chọn là vụ án về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại Điều 255 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung.

Quang cảnh phiên tòa giả định.

Cán bộ, công chức VKSND khu vực 1 đảm nhiệm các vai thành viên HĐXX, Kiểm sát viên, Thư ký phiên tòa, luật sư và bị cáo. Qua phần công bố cáo trạng, xét hỏi, luận tội và tranh luận, học sinh được theo dõi cách những người tiến hành tố tụng làm rõ hành vi của bị cáo trong tình huống giả định.

Khi trình bày luận tội, Kiểm sát viên phân tích hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và giải thích trách nhiệm hình sự mà người phạm tội phải chịu.

Từ hành vi cụ thể trong vụ án, Kiểm sát viên cũng làm rõ những hậu quả mà ma túy có thể gây ra đối với sức khỏe, tinh thần, tương lai của người sử dụng và gia đình họ.

Ban tổ chức giao lưu với học sinh về nhận diện, phòng tránh nguy cơ liên quan đến ma túy.

Trong phần giao lưu, ban tổ chức đặt câu hỏi từ chính những tình tiết học sinh vừa theo dõi, sau đó mở rộng sang các thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo các em sử dụng ma túy hoặc tham gia những hành vi vi phạm liên quan.

Nội dung trao đổi hướng học sinh đến cách ứng phó trong đời sống hằng ngày, từ nhận biết nguy cơ, từ chối khi bị rủ rê đến chủ động báo cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.