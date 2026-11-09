Giúp học sinh lớp 5 tự tin khi chuyển cấp

Tại Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Lào Cai), công tác chuẩn bị cho học sinh cuối cấp được triển khai ngay từ đầu năm học 2026 - 2027. Một trong những nội dung được giáo viên chú trọng thực hiện là rèn cho học sinh phương pháp ghi chép và trình bày bài học.

Thay vì chỉ sử dụng vở ô ly như những năm học trước, học sinh lớp 5 được làm quen với việc viết bài trên giấy kẻ ngang, từng bước thích nghi với hình thức trình bày bài tập, bài kiểm tra ở bậc THCS.

Cô và trò Trường Tiểu học Kim Đồng trong giờ học ngoại khóa.

Trong các tiết học, giáo viên cũng hướng dẫn các em kết hợp nghe giảng, ghi chép những nội dung trọng tâm, thay vì phụ thuộc vào cách học đọc - chép.

Em Lưu Mai Bình Minh, học sinh lớp 5A6, Trường Tiểu học Kim Đồng chia sẻ: “Ban đầu, khi chuyển sang viết trên giấy kẻ ngang, chúng em chưa quen, nhưng được cô giáo hướng dẫn nên đến nay, em đã biết cách trình bày bài khoa học, rõ ràng hơn”.

Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy học sinh lớp 5, cô giáo Cù Thị Kim Huê, Trường Tiểu học Kim Đồng nhận thấy, việc thay đổi phương pháp học tập cần được thực hiện từng bước, phù hợp với khả năng tiếp nhận của từng em.

Cô Cù Thị Kim Huê chia sẻ: “Chúng tôi điều chỉnh cách tổ chức một số chủ đề, bài học theo hướng tăng cường khả năng tự học, tự ghi nhớ và vận dụng kiến thức của học sinh. Đặc biệt, với môn Tiếng Việt, giáo viên không chỉ đọc cho học sinh chép mà hướng dẫn các em biết lắng nghe, lựa chọn thông tin quan trọng để ghi vào vở. Qua đó, các em dần hình thành thói quen học tập chủ động, biết hệ thống kiến thức và có phương pháp học tập phù hợp hơn với yêu cầu ở cấp THCS”.

Không chỉ chú trọng chuẩn bị tại từng trường, việc tăng cường kết nối, trao đổi chuyên môn giữa giáo viên hai cấp học cũng được các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường quan tâm.

Mới đây, Trường THCS Ngô Văn Sở phối hợp với Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân tổ chức chuyên đề “Dạy học liên thông, trao đổi phương pháp dạy và học giữa trường THCS và trường tiểu học”, tại điểm trường chính, Phân hiệu Vạn Hòa và Phân hiệu Bản Phiệt.

Thông qua các tiết dạy minh họa môn Toán, Ngữ văn lớp 6 và Toán, Tiếng Việt lớp 5, giáo viên hai cấp học có điều kiện dự giờ, quan sát cách tổ chức hoạt động học tập, trao đổi những điểm tương đồng và khác biệt trong phương pháp giảng dạy.

Từ đó, các thầy - cô giáo cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất định hướng về nội dung kiến thức, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và những kỹ năng học tập cần thiết đối với học sinh cuối cấp tiểu học.

Trường THCS Ngô Văn Sở phối hợp với Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân tổ chức chuyên đề “Dạy học liên thông, trao đổi phương pháp dạy và học giữa trường THCS và trường tiểu học”, tại điểm trường chính, Phân hiệu Vạn Hòa và Phân hiệu Bản Phiệt.

Cô giáo Hoàng Thúy Hằng - giáo viên chủ nhiệm lớp 5A1, Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (Phân hiệu Bản Phiệt) cho biết: “Hoạt động sinh hoạt chuyên môn liên trường là dịp để giáo viên tiểu học và THCS cùng nhìn nhận, trao đổi về những yêu cầu trong quá trình chuyển tiếp giữa hai cấp học. Qua đó, chúng tôi có thêm kinh nghiệm trong việc lựa chọn phương pháp giảng dạy, rèn luyện kỹ năng phù hợp cho học sinh lớp 5. Quan trọng hơn, sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà trường sẽ giúp các em từng bước làm quen với cách học mới, hạn chế tâm lý lo lắng, bỡ ngỡ khi bước vào lớp 6”.

Với sự chủ động của các trường, trách nhiệm đồng hành của đội ngũ giáo viên và sự phối hợp giữa các cấp học, học sinh lớp 5 trên địa bàn phường Lào Cai đang từng bước được trang bị hành trang cần thiết trước khi chuyển cấp. Sự chuẩn bị chu đáo ngay từ bậc tiểu học sẽ góp phần giúp học sinh tự tin, chủ động, nhanh chóng hòa nhập và đạt kết quả tốt khi bước vào chặng đường học tập mới.