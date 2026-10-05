Giúp học sinh chủ động chọn ngành, nghề trong kỷ nguyên số

Chuyên gia tư vấn nghề nghiệp tại chương trình. (Ảnh: CAO TÂN)

Theo Ban tổ chức, mỗi năm cả nước có hơn một triệu học sinh trung học phổ thông đứng trước lựa chọn ngành học, nghề nghiệp. Với sự định hướng của gia đình và nhà trường, nhiều học sinh đã xác định được hướng đi phù hợp.

Tuy nhiên, không ít phụ huynh và học sinh vẫn thiếu thông tin chính xác, dẫn đến lúng túng trong việc chọn trường, chọn ngành.

Hệ quả là một bộ phận sinh viên học không đúng sở thích, năng lực hoặc nhu cầu của thị trường lao động, làm gia tăng tình trạng khó tìm việc hoặc phải làm việc trái ngành sau khi tốt nghiệp.

Ông Lê Thắng Lợi, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: CAO TÂN)

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thị trường lao động đang có nhiều thay đổi. Sự phát triển của công nghệ và AI góp phần tạo ra những ngành nghề, vị trí việc làm mới, làm thay đổi yêu cầu về kiến thức, kỹ năng đối với người lao động.

Một số công việc có thể thay đổi về tính chất, phương thức thực hiện hoặc yêu cầu người lao động liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng công nghệ.

Điều này đặt ra yêu cầu đối với công tác hướng nghiệp không chỉ dừng ở việc giới thiệu ngành nghề mà còn giúp học sinh hiểu sự thay đổi của nghề nghiệp, nhận diện yêu cầu của thị trường lao động và chuẩn bị năng lực thích ứng.

Chương trình hướng nghiệp với chủ đề: “Cùng bạn chọn ngành nghề trong kỷ nguyên số” năm học 2026-2027 là một kênh thông tin hướng nghiệp chính thống, là cầu nối đưa ngành nghề, trường học đến gần với học sinh.

Theo ông Lê Thắng Lợi, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình hướng nghiệp dự kiến được triển khai tại 450 trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng, An Giang, Đồng Tháp và một số địa phương trong năm học 2026-2027.

Đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: CAO TÂN)

Chương trình mong muốn đưa hoạt động hướng nghiệp đến gần hơn với học sinh bằng những nội dung thiết thực, khoa học và phù hợp yêu cầu của giáo dục trong giai đoạn mới.

Cũng theo ông Lê Thắng Lợi, trong bối cảnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, nghề nghiệp cũng thay đổi nhanh chóng.

Vì vậy, hướng nghiệp không thể chỉ dừng lại ở việc giới thiệu ngành học, trường học hay cung cấp thông tin tuyển sinh, mà cần giúp học sinh hiểu mình, hiểu nghề, hiểu xu hướng của thị trường lao động và biết mình cần chuẩn bị những gì cho tương lai.

Chương trình hướng nghiệp diễn ra từ ngày 5/10-30/12. Nội dung chương trình tập trung cung cấp thông tin về hệ thống giáo dục và đào tạo, các ngành nghề trong xã hội, nhu cầu nhân lực, xu hướng thị trường lao động; giới thiệu những thay đổi của nghề nghiệp dưới tác động của công nghệ và AI.

Học sinh tham gia chương trình hướng nghiệp. (Ảnh: CAO TÂN)

Bên cạnh việc tiếp nhận thông tin, học sinh tham gia chương trình còn có cơ hội trao đổi trực tiếp với chuyên gia, nhà giáo dục và đại diện các cơ sở đào tạo, qua đó giải đáp những băn khoăn về lựa chọn ngành nghề, trường học, bậc đào tạo cũng như yêu cầu năng lực của từng lĩnh vực.

Chương trình do Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.