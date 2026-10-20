Giúp học sinh chọn ngành nghề phù hợp trong kỷ nguyên số

Các chuyên gia về tâm lý học đường giải đáp những thắc mắc của học sinh Đồng Nai tại chương trình hướng nghiệp.

Tại chương trình, học sinh trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã được các chuyên gia chia sẻ về xu hướng nghề nghiệp trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển; kỹ năng nhận diện thế mạnh bản thân, lựa chọn ngành học, cơ sở đào tạo phù hợp; đồng thời hướng dẫn học sinh ứng dụng AI trong học tập, phát triển kỹ năng cần thiết để thích ứng với thị trường lao động trong kỷ nguyên số…

Em Võ Ngọc Lan Anh, học sinh lớp 12B1, Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân (thành phố Đồng Nai) cho biết, qua chương trình, em hiểu rõ hơn về các ngành nghề, xu hướng phát triển của thị trường lao động cũng như tác động của công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đối với từng lĩnh vực.

Học sinh ở Đồng Nai đưa ra những thắc mắc về lựa chọn ngành nghề học để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong kỷ nguyên số.

“Qua buổi tư vấn hướng nghiệp như thế này giúp em mở rộng kiến thức, hình dung rõ hơn về cơ hội nghề nghiệp trong tương lai, từ đó em có thể chủ động tìm hiểu, lựa chọn ngành học phù hợp trước những thay đổi của thời đại số”, Lan Anh chia sẻ.

Chia sẻ tại chương trình hướng nghiệp, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác hướng nghiệp năm nay được đặt trong bối cảnh nền hành chính, kinh tế và thị trường lao động có nhiều thay đổi, dưới tác động của hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, học sinh cần chủ động tìm hiểu xu hướng nghề nghiệp, nhận diện những công việc có nguy cơ bị AI thay thế, đồng thời hướng đến các ngành nghề mới đang có nhu cầu nhân lực.

Học sinh ở Đồng Nai tìm hiểu thông tin về việc làm trong tương lai tại chương trình hướng nghiệp.

Theo ông Trần Anh Tuấn, học sinh cần hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, tìm hiểu các hướng đào tạo như đại học, cao đẳng, trung cấp và giáo dục nghề nghiệp để lựa chọn con đường phù hợp với năng lực, sở thích và điều kiện của bản thân. Trong kỷ nguyên số, việc học tập suốt đời, liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng là yêu cầu quan trọng để thích ứng với thị trường lao động.

Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, để nâng cao cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp trong kỷ nguyên số, học sinh cần chú trọng ba nhóm năng lực gồm năng lực số, kỹ năng thực hành nghề và kỹ năng mềm, năng lực hội nhập. Trong đó, năng lực số bao gồm khả năng sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụng AI và bảo mật thông tin; năng lực hội nhập đòi hỏi ngoại ngữ, tính kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Đây là những hành trang cần thiết giúp người trẻ phát huy năng lực bản thân, thích ứng với sự thay đổi và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong tương lai.

Học sinh ở Đồng Nai được các chuyên gia tư vấn trực tiếp để lựa chọn ngành nghề phù hợp.

Chương trình hướng nghiệp được tổ chức tại 100% trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, diễn ra từ ngày 13/10 đến 12/11/2026. Chương trình nhằm cung cấp thông tin về xu hướng thị trường lao động, giúp học sinh nhận diện năng lực, sở thích của bản thân, lựa chọn ngành học, nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh, giúp các em chủ động chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động trong tương lai.