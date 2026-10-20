Giúp học sinh biết yêu thương và tích lũy những giá trị sống tích cực

TS Nguyễn Văn Thanh chia sẻ cho học sinh nhiều góc nhìn ý nghĩa về tình mẫu tử, lòng biết ơn.

Ngày 20/10, tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Hà Đông, Hà Nội) diễn ra chương trình chuyên đề "Người mẹ của em" với nhiều hoạt động phong phú cho học sinh tham gia nhằm tích lũy những giá trị sống tích cực.

Với vai trò diễn giả, TS Nguyễn Văn Thanh – giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ năng sống Văn hóa Việt đã đem đến cho các em học sinh những góc nhìn, chia sẻ chân thực và ý nghĩa về lòng biết ơn, sự sẻ chia và tình yêu thương gia đình.

Các em học sinh hào hứng tham gia chương trình.

Mục tiêu của chương trình nhằm giúp học sinh cảm nhận được tình yêu thương, sự chăm sóc và những hi sinh thầm lặng của người mẹ dành cho con; hiểu được vai trò và ý nghĩa đặc biệt của người mẹ trong gia đình và trong quá trình trưởng thành của mỗi người. Các em cũng biết cách yêu thương, kính trọng, quan tâm, chia sẻ và biết ơn mẹ.

Đồng thời, học sinh nhận thức được trách nhiệm của người con thông qua những hành động cụ thể trong học tập, sinh hoạt và cuộc sống hằng ngày. Tạo cơ hội để các em bày tỏ tình cảm, những suy nghĩ và những điều đôi khi chưa có cơ hội nói với mẹ; giúp hình thành và phát triển ở học sinh các giá trị sống tích cực như yêu thương, biết ơn, trách nhiệm, sẻ chia và hiếu thảo.

Các em học sinh lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia về lòng biết ơn cha mẹ.

Tâm sự với các em học sinh, TS Nguyễn Văn Thanh chia sẻ: Mẹ có thể không cần con trả lại những gì mẹ đã hi sinh. Điều mẹ mong nhất chính là nhìn thấy các con của mình trưởng thành, sống tử tế và biết yêu thương. Mỗi chúng ta đều lớn lên từng ngày, nhưng cùng với sự trưởng thành của con là những tháng năm mẹ lặng lẽ già đi.

"Tình yêu dành cho mẹ không nên chỉ nằm trong suy nghĩ mà cần được thể hiện bằng những hành động nhỏ mỗi ngày. Đó là một lời hỏi thăm, một việc làm giúp mẹ, một lời cảm ơn, một cái ôm hay đơn giản là cố gắng trở thành một người con có trách nhiệm. Đừng chờ đến một ngày đặc biệt mới nói rằng con yêu mẹ. Hãy để mẹ cảm nhận được tình yêu ấy từ chính những việc con làm hôm nay", vị diễn giả bày tỏ.

Tiết mục văn nghệ tái hiện đức hi sinh của người phụ nữ Việt Nam trong thời chiến.

Cũng trong dịp này, Trường THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông (phường Phú Lương, Hà Nội) vừa tổ chức thành công chương trình tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và giao lưu văn nghệ với Trung tâm dạy nghề phát triển việc làm và hỗ trợ người tàn tật tỉnh Ninh Bình.

Nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Bình - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, thông qua chương trình nhằm hướng học sinh biết yêu thương, trân trọng và thể hiện sự biết ơn đối với bà, mẹ, cô giáo, chị em gái – những người phụ nữ gắn bó và chăm sóc các em hàng ngày. Giúp học sinh ghi nhớ sự hi sinh và cống hiến của các thế hệ phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ngoài ra, cũng giúp học sinh nhận thức được năng lực, vai trò bình đẳng của phụ nữ trong mọi lĩnh vực (khoa học, thể thao, lãnh đạo, nghệ thuật...), tránh các tư tưởng trọng nam khinh nữ hay áp đặt khuôn mẫu giới. Hạn chế các hành vi bạo lực học đường, trêu chọc hay coi thường các bạn nữ, hướng tới môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

"Việc tổ chức tuyên truyền 20/10 trong các nhà trường là bài học thực tế sinh động về đạo đức và nhân văn. Hoạt động này giúp học sinh phát triển tình cảm gia đình, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm xã hội ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Các hoạt động như văn nghệ, thi làm bưu thiếp, tọa đàm... tạo không khí vui tươi, gắn kết tập thể lớp và tình cảm giữa học sinh với các cô giáo", nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Bình khẳng định.