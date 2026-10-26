Giúp hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách

Để chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách (TDCS) đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Phòng Giao dịch phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí địa điểm giao dịch tại xã phục vụ giải ngân, thu nợ, nộp lãi. Tại các điểm giao dịch, các văn bản quy định chính sách tín dụng ưu đãi; thông tin về các chương trình TDCS, địa chỉ đường dây nóng, dư nợ các hộ được vay; nội quy, ngày, giờ và quy trình giao dịch được công khai để người dân nắm, tiếp cận.

Trước mỗi phiên giao dịch cố định hằng tháng, cán bộ giao dịch kiểm tra, đối chiếu sổ sách, các khoản tiền vay, dư nợ; họp giao ban với lãnh đạo UBND xã, các hội đoàn thể nhận ủy thác, các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) để đánh giá tình hình, triển khai chính sách mới, thống nhất nhiệm vụ tháng tiếp theo. Qua đó các tổ TK&VV kịp thời phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi đến người dân có nhu cầu vay vốn. Mỗi phiên giao dịch có 4 - 5 cán bộ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ vay vốn, giải ngân, thu nợ, thu lãi, nhận tiền gửi.

Khi hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn sau ngày giao dịch cố định hằng tháng, Phòng Giao dịch bố trí mở phiên giao dịch phụ sau đó từ 3 - 5 ngày để giải ngân, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn sớm. Anh Đặng Phụ Tịnh, Tổ trưởng tổ TK&VV thôn Lũng Pán, xã Huy Giáp cho biết: Từ khi có điểm giao dịch tại xã giúp người làm thủ tục vay vốn, trả nợ ngay tại địa phương mà không phải ra ngân hàng, giảm thời gian đi lại, chi phí và đảm bảo an toàn về tiền. Đến nay, tổ quản lý các chương trình tín dụng có tổng dư nợ hơn 3 tỷ đồng với 38 hộ vay vốn.

Nhờ tổ chức tốt phiên giao dịch tại xã, công tác TDCS phát huy hiệu quả, chất lượng được nâng lên, tỷ lệ thu nợ, thu lãi tại các xã tăng, nợ quá hạn được kiểm soát; chất lượng ủy thác, hoạt động của các tổ TK&VV được cải thiện. Nguồn vốn ưu đãi đến với người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo, tạo điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục thực hiện ước mơ đến trường...

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bảo Lạc thực hiện giao dịch tại điểm giao dịch xã.

Chị Mã Thị Đẹp, thôn Lũng Pán, xã Huy Giáp chia sẻ: Được sự hướng dẫn của tổ trưởng tổ TK&VV, gia đình tôi vay 100 triệu đồng theo Chương trình giải quyết việc làm, đầu tư trồng hơn 1 ha trúc sào. Đến nay, cây trúc phát triển tốt, thu nhập từ 20 - 30 triệu đồng/năm, góp phần cải thiện cuộc sống.

Điểm giao dịch xã là mô hình thu nhỏ của Phòng Giao dịch NHCSXH nhằm giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn TDCS của Chính phủ. Đây là bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của loại hình “ngân hàng lưu động” đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Các điểm giao dịch xã tạo cơ hội để ngân hàng và chính quyền, các tổ chức nhận ủy thác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đưa ra các giải pháp, hỗ trợ kịp thời các đối tượng vay vốn phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Theo Phó Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Bảo Lạc Hoàng Đức Thịnh, Phòng Giao dịch có 18 điểm giao dịch tại 8 xã và 254 tổ TK&VV; mỗi xã có ít nhất 2 phiên giao dịch cố định. Hoạt động của các điểm giao dịch xã ngày càng ổn định, hiệu quả với tỷ lệ giải ngân đạt 98,7%, tỷ lệ thu nợ đạt 99,8%, tỷ lệ thu lãi đạt 99,7%. Trong 9 tháng đầu năm, Phòng Giao dịch thực hiện 162 phiên giao dịch tại các xã. Hiện có 7.607 hộ sử dụng vốn vay, với tổng dư nợ 585 tỷ 370 triệu đồng.