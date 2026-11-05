Giúp giáo viên Hưng Yên đưa AI vào thực tiễn giảng dạy

Giáo viên được "cầm tay chỉ việc" trong sử dụng công cụ trí AI. Ảnh: NVCC

Ông Đặng Hoàn Kiếm, Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Đông Quan (tỉnh Hưng Yên) cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều phương thức mới trong tổ chức dạy học.

Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Đông Quan đặc biệt chú trọng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động dạy học, coi đây là giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao hiệu quả truyền tải kiến thức và chất lượng giáo dục.

Buổi tập huấn chuyên sâu với chủ đề “Sử dụng AI nâng cao hiệu quả giảng dạy” tại Trường THPT Bắc Đông Quan (tỉnh Hưng Yên). Ảnh: NVCC

Theo ông Kiếm, để việc ứng dụng AI thực sự phát huy hiệu quả, nhà trường chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ cho đội ngũ giáo viên thông qua các hoạt động tập huấn, trải nghiệm thực tế.

Qua đó, giúp thầy cô từng bước làm chủ các công cụ AI, vận dụng linh hoạt vào quá trình thiết kế bài giảng, tổ chức hoạt động dạy học, góp phần tạo hứng thú và nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh.

Trước đó, nhà trường phối hợp với Khoa Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (FDA) (Trường Công nghệ, Đại học Kinh tế Quốc dân) tổ chức buổi tập huấn chuyên sâu với chủ đề “Sử dụng AI nâng cao hiệu quả giảng dạy” cho toàn thể cán bộ, giáo viên.

Buổi tập huấn không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà tập trung vào việc "cầm tay chỉ việc", giúp các thầy cô giải quyết trực tiếp những khó khăn trong công tác chuẩn bị bài giảng hàng ngày.

Điểm nhấn của buổi tập huấn là hoạt động trải nghiệm các phần mềm AI phục vụ giáo dục do đội ngũ Khoa Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Trường Công nghệ, Đại học Kinh tế Quốc dân) nghiên cứu và phát triển. Trong đó, phần mềm Vidia – trợ lý tạo video bài giảng tự động – thu hút sự quan tâm của đông đảo giáo viên.

Công cụ này cho phép chuyển đổi nội dung sách giáo khoa, slide hoặc đề cương môn học thành các video bài giảng sinh động, góp phần làm phong phú hình thức truyền tải kiến thức.

Chuyên gia giới thiệu Phòng thí nghiệm ảo. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, phần mềm Phòng thí nghiệm ảo mang đến giải pháp hỗ trợ giáo viên tổ chức các hoạt động thực nghiệm khoa học trên môi trường số. Thông qua công cụ này, học sinh có thể tiếp cận các thí nghiệm một cách trực quan, sinh động và an toàn hơn.

Theo vị hiệu trưởng, ghi nhận từ nhà trường, các giáo viên đánh giá cao tính thực tiễn của những công cụ được giới thiệu. Việc trực tiếp trải nghiệm và thực hành giúp thầy cô hiểu rõ hơn khả năng ứng dụng AI, đồng thời có thêm giải pháp hỗ trợ thiết kế bài giảng, đổi mới hoạt động dạy học.