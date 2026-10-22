Giúp đồng bào đổi nếp nghĩ, cách làm

Thực hiện mô hình “Đảng viên đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới”, năm 2024, Trung tá Hoàng Seo Chúng được phân công phụ trách giúp đỡ gia đình anh Hoàng Seo Páo-hộ nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào mấy vụ ngô trên nương, quanh năm vất vả mà vẫn thiếu trước hụt sau... Trung tá Hoàng Seo Chúng cho biết: "Vợ chồng anh Páo rất chăm chỉ. Nguyên nhân nghèo là do thiếu đất canh tác, vốn, kiến thức sản xuất và tâm lý sợ đầu tư do không có khả năng chi trả. Từ đó tôi tham mưu, xác định kế hoạch, hướng dẫn gia đình xây dựng mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện của gia đình để phát triển kinh tế".

Cán bộ Đồn Biên phòng Thàng Tín (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang) trò chuyện, nắm bắt tình hình đời sống của người dân trên địa bàn.

Những ngày đầu được tuyên truyền, động viên, anh Páo vẫn e ngại vì không có vốn và sợ chăn nuôi không hiệu quả. Sau thời gian kiên trì vận động, gia đình anh Páo đã hiểu và có quyết tâm chăn nuôi để thoát nghèo. Tiếp đó, Trung tá Hoàng Seo Chúng chủ động tìm hiểu các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn gia đình anh Páo hoàn thiện thủ tục, được vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển sản xuất. Khi có vốn, anh Chúng liên hệ đưa anh Páo đi thăm các mô hình chăn nuôi hiệu quả; hướng dẫn anh Páo chọn con giống; kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi và thường xuyên đến thăm hỏi, nắm bắt tình hình để kịp thời hỗ trợ gia đình anh Páo tháo gỡ các khó khăn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Từ sự hỗ trợ ấy, đến nay, mô hình chăn nuôi của gia đình anh Páo phát triển hiệu quả và sắp cho nguồn thu nhập chính, ổn định gấp nhiều lần những vụ ngô trên nương. Anh Páo phấn khởi nói: “Ngày trước, mình chỉ biết lên nương làm ngô, được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, hết lại lo. Bộ đội Chúng bảo phải chịu khó thay đổi, biết nuôi trâu, nuôi lợn để sau này còn có cái mà bán. Chúng tôi tin bộ đội, tin anh Chúng và quyết tâm tu chí làm ăn để thoát nghèo”.

Nhận xét về Trung tá Hoàng Seo Chúng, Đại úy Hầu Duy Mạnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Thàng Tín cho biết, đồng chí Chúng là cán bộ có tinh thần trách nhiệm, sâu sát địa bàn, nắm chắc hoàn cảnh các hộ gia đình được phân công phụ trách. Trong quá trình giúp đỡ gia đình anh Páo, đồng chí không chỉ động viên, hướng dẫn phát triển chăn nuôi mà còn quan tâm tìm cách tháo gỡ khó khăn về vốn, giúp gia đình có điều kiện bắt tay vào sản xuất. Theo Đại úy Hầu Duy Mạnh, điều đáng ghi nhận ở đồng chí Chúng là sự kiên trì vận động, hướng dẫn để người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thay vì trông chờ vào sự hỗ trợ. Đây cũng là yêu cầu chung của cấp ủy, chỉ huy đối với các cán bộ, đảng viên của đồn trong công tác hỗ trợ nhân dân xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả để phát triển kinh tế hộ gia đình.